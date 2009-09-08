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Ekonomi

"Türkiye IMF programı olmadan da yapabilir"

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, cari açığın daraldığı bir ortamda IMF borcunun öneminin azaldığını ifade etti.

08 Eylül 2009 03:00

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, cari açığın daraldığı bir ortamda IMF borcunun öneminin azaldığını ifade etti.

Türkiye'nin IMF ile yürüttüğü görüşmeler henüz bir sonuca ulaşmadı.Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin mali disipline sadık kaldığı sürece IMF'den kredi almaya ihtiyacı olmayacağını kaydetti.

Londra'da gerçekleşen G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında Bloomberg'e konuşan Yılmaz, cari açığın daraldığı bir ortamda IMF borcunun öneminin azaldığını ifade etti.

Bir IMF programının öngördüğü performansı kendi başına yakalamanın Türkiye için daha iyi olacağını belirten Yılmaz, yine de bazen dış kaynaklı bir motivasyona gerek duyulabileceğini dile getirdi.

"Türkiye IMF programı olmadan da yapabilir" diyen Yılmaz, IMF ile anlaşma yapmanın ise politik bir karar olduğunu söyledi.

Türkiye'de büyüme eğiliminin yukarı yönlü olduğunu söyleyen Durmuş Yılmaz, enflasyonun gelecek aylarda hız keseceğini öngördü.


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