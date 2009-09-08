"Türkiye IMF programı olmadan da yapabilir"

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, cari açığın daraldığı bir ortamda IMF borcunun öneminin azaldığını ifade etti.



Türkiye'nin IMF ile yürüttüğü görüşmeler henüz bir sonuca ulaşmadı.

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin mali disipline sadık kaldığı sürece IMF'den kredi almaya ihtiyacı olmayacağını kaydetti.

Bir IMF programının öngördüğü performansı kendi başına yakalamanın Türkiye için daha iyi olacağını belirten Yılmaz, yine de bazen dış kaynaklı bir motivasyona gerek duyulabileceğini dile getirdi.