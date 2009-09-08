Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, cari açığın daraldığı bir ortamda IMF borcunun öneminin azaldığını ifade etti.
Türkiye'nin IMF ile yürüttüğü görüşmeler henüz bir sonuca ulaşmadı.Merkez
Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin mali disipline sadık kaldığı
sürece IMF'den kredi almaya ihtiyacı olmayacağını kaydetti.
Londra'da
gerçekleşen G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları
toplantısında Bloomberg'e konuşan Yılmaz, cari açığın daraldığı bir
ortamda IMF borcunun öneminin azaldığını ifade etti.
Bir IMF programının öngördüğü performansı
kendi başına yakalamanın Türkiye için daha iyi olacağını belirten
Yılmaz, yine de bazen dış kaynaklı bir motivasyona gerek
duyulabileceğini dile getirdi.
"Türkiye IMF programı olmadan da yapabilir" diyen Yılmaz, IMF ile anlaşma yapmanın ise politik bir karar olduğunu söyledi.
Türkiye'de büyüme eğiliminin yukarı yönlü olduğunu söyleyen Durmuş Yılmaz, enflasyonun gelecek aylarda hız keseceğini öngördü.