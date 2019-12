-"Türkiye ile Pakistan birbirinin uzantısı" ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Pakistan'ın ayrı değil birbirinin uzantısı iki ülke olduğunu belirterek, iyi ve kötü günlerinde her zaman Pakistan'ın yanında olduklarını bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar ile bakanlıkta yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, bugün çok özel bir gün yaşadıklarını söyleyerek, Khar'ın ilk yurtdışı ziyaretini Ankara'ya yaptığını, bunun ilişkilerin ne kadar özel olduğunu gösterdiğini kaydetti. Khar ile ikili ve bölgesel konularda çok kapsamlı görüşmeler yaptıklarını belirten Davutoğlu, Türkiye ile Pakistan'ın iki dost ülke olmanın ötesinde kader birliği yapan ülkeler olduğunu, iki ülke arasında hiçbir siyasi sorun bulunmadığını, halkların birbirlerini aynı ülkenin insanları gibi gördüklerini anlattı. "Ayrı değil, birbirinin uzantısı olan ülkeleriz" diyen Bakan Davutoğlu, konuk bakan ile görüşmelerinde, ilişkilerin daha da gelişmesi için elden geleni yapmaya karar verdiklerini kaydetti. Peşaver'de meydana gelen patlamalar nedeniyle taziyelerini de sunan Ahmet Davutoğlu, Pakistan'a yapılan her saldırıyı kendilerine dönük olarak gördüklerini, iyi ve kötü günlerinde her zaman Pakistan'ın yanında olduklarını bildirdi. Ahmet Davutoğlu, Khar ile ikili ilişkilerde önümüzdeki dönemi planladıklarını söyleyerek, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin en son geçen sene Aralık ayında olduğunu, bir sonraki toplantının bu sene sonu ya da gelecek sene başında İslamabad'da yapılacağını kaydetti. O toplantıdan önce de Karma Ekonomik Konseyi toplantısının yapılacağını aktaran Davutoğlu, ikili ekonomik ilişkilerde karşı karşıya olunan sorunları aşmak istediklerini bildirdi. İki ülke ticaret hacminin geçen sene 1 milyar dolar olduğunu, bu rakamı bu yıl iki katına çıkarmayı istediklerini söyleyen Davutoğlu, bu hedefe ulaşmaya kararlı olduklarını kaydetti. İki ülke dışişleri bakanlığı arasındaki mevcut projeleri geliştirmeyi amaçladıklarını anlatan Davutoğlu, "Türkiye'nin yurt dışındaki bütün temsilcilikleri, Pakistan vatandaşları için kendi elçilikleri ve konsoloslukları gibidir. Her türlü konuda kendi temsilcilikleri olarak değerlendirebilirler" dedi. Tercihli ticaret anlaşması ve ulaştırma projelerini de ele aldıklarını söyleyen Davutoğlu, Ortak Asya Stratejisi konusunda birlikte çalışmaya karar verdiklerini aktardı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 2 Kasım'da Türkiye'nin evsahipliği yapacağı Afganistan bölgesel toplantısı ve yine Kasım ayında yapılacak olan Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü toplantısı konularını görüştüklerini de bildirdi. Davutoğlu, Türkiye'nin Güney Asya İşbirliği Örgütüne üyeliği konusunda Pakistan'dan destek talep ettiğini ve destek sözü aldığını belirterek, bütün bu alanlarda her zaman olduğu gibi yakın temas halinde olacaklarını kaydetti. Konuk bakan ile daha sık görüşeceklerini dile getiren Bakan Davutoğlu, önümüzdeki yıl sonuna kadar 3 ayrı vesile ile Khar'ı Türkiye'de görmek istediğini ifade etti. -Pakistanlı Bakan Khar- Konuk Bakan Khar da Ankara'da bulunmanın kendisi için çok memnun edici bir şey olduğunu söyleyerek, bunun ilk yurtdışı ziyareti olduğuna dikkati çekti. Türkiye ile Pakistan'ın coğrafik olarak çok uzak olsa da birbirinin uzantısı ülkeler olduğunu belirterek, bu yakın ilişkinin çok eskilere dayandığını bildirdi. Khar, ilişkilerin ekonomik olarak daha ileri gitmesi için çalışmaları gerektiğini söyleyerek, ikili ticaret hacmini artırmak istediklerini, bunun için engellerin kaldırılmasına odaklanacaklarını kaydetti. Konuk Bakan, iki ülke arasındaki her türlü bağlantıyı artırmak istediklerini söyleyerek, yeni uçuşların konulması, banka şubelerinin açılması, eğitim, parlamentolar ve basın alanında karşılıklı ziyaretlerin artırılması gibi yöntemler üzerinde durduklarını aktardı. Davutoğlu'nun Ortak Asya Stratejisi'nin kendisinin entelektüel vizyonunu gösterdiğini söyleyen Khar, Pakistan olarak bu konuda çok istekli olduklarını ve ilk toplantıya ev sahipliği yapmak istediklerini bildirdi. Pakistan halkının Türkiye'nin şu andaki iyi konumundan ve gelecekteki muhtemel konumundan çok memnun olduğunu dile getiren Khar, Pakistan'ın bölgesinde her zaman barış ve istikrar kaynağı olmaya çalıştığını, halkların barış içinde yaşamasını istediklerini anlattı. Khar, Türkiye'nin Afganistan konusunda benzersiz bir rol oynadığını söyleyerek, üçlü zirveyi beklediklerini, bu zirveden büyük beklentileri bulunduğunu, Pakistan'ın herhangi bir istikrarsızlıktan ilk zarar görecek ülke olacağını bildirdi. Konuk Bakan Khar, gerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gerekse Davutoğlu'nu Pakistan'a davet etti. -Filistin- Filistin'in BM'de devlet olarak tanınma girişimi ile ilgili soruya karşılık Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Filistin halkının bu kararını desteklediklerini söyleyerek, böyle bir müracaat hangi aşamada olursa olsun Türkiye'nin mutlaka destek vereceğini kaydetti. "Filistinli kardeşlerimiz artık kendi devletlerinde onurlu yaşama hakkına sahiptirler" diyen Davutoğlu, bu konuda şimdiye kadar verilen sözlerin yerine getirilmediğini, bunların yerine getirilmesinin vaktinin geldiğini kaydetti. Davutoğlu, Filistinliler ne karar alırlarsa alsınlar destekleyeceklerini dile getirdi. Khar da Pakistan'ın uzun yıllardır Filistin'e destek verdiğini belirterek, hedeflerinin gerçekleşmesini dilediklerini, Filistin halkı neye karar verirse versin Pakistan olarak arkalarında olacaklarını bildirdi. Konuk Bakan, kadın hakları ile ilgili sorulan soruya karşılık, Pakistan Halk Partisi'nin kadınların siyasetteki rolü konusunda birçok ilke imza attığını, kadınların gerçekleri daha çok dikkate alarak, ayaklarının yere bastığını anlattı. Bakan Davutoğlu da Khar'ın gerek zarafeti gerekse ülkesini onurlu şekilde temsil etmesi ile dünyaya bir mesaj olduğunu belirterek, bu özellikleri ile Khar'ın, bütün İslam dünyasının da dünyadaki gür sesi olacağını söyledi.