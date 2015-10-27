"Türkiye ile bağlayıcı bir anlaşmaya" destek çağrısı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sığınmacılar

konusunda AB liderlerinin aldığı son kararlar

hakkında bugün Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda

düzenlenen oturumda, "Türkiye ile bu alanda en kısa sürede bağlayıcı bir

anlaşmaya varılması için" Avrupalı parlamenterlerden destek talebinde

bulundular.

AB Konseyi Başkanı Tusk, genel kuruldaki konuşmasında, son AB

zirvesinde AB liderlerinin sığınmacılar konusunda Avrupa Komisyonu’nun

yürüttüğü çalışmalara onay verdiklerini hatırlattı. Tusk, Türkiye’yle varılacak

bir anlaşmanın "Ancak Avrupa’ya göç akınını engellemesi halinde anlam

taşıyacağını" söyledi. Türkiye’yle işbirliğinin "kolay olmayacağını" sözlerine

ekleyen Tusk, "Kimse kendisini kandırmasın, Türkiye dahil hiçbir üçüncü

ülke, sınırlarımızın korunmasında bizim yerimizi alamaz" ifadelerini kullandı.

Sığınmacı krizinin sadece Suriyelileri kapsamadığını hatırlatan Tusk, kasım

ayında AB ve Afrika ülkelerinin liderlerini Malta’da buluşturacak zirveyle, göç

konusunda yeni bir AB-Afrika ortaklığı yaratmak niyetinde olduklarını bildirdi.

"En kısa sürede bir anlaşmaya varılmalı"

Türkiye’nin, topraklarında AB’den daha fazla ve daha uzun süredir sığınmacı

misafir ettiğini anımsatan Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ise Ankara ile

ivedi anlaşma sağlanması gerektiğini savundu. Komisyon Başkanı,

Türkiye’nin, "Sığınmacıları Türkiye topraklarında tutma, Avrupa’ya yeni göç

akımlarını önleme, sığınmacılara sosyal yardımda bulunma ve çocuklarının

eğitimi için fırsat yaratmaya hazır olduğunu" söyledi. "Türkiye’nin 3 milyar

euro paraya ihtiyacı var" ifadelerini kullanan Juncker, bu paranın bir miktarının

AB bütçesinden sağlanabileceğini, ancak üye devletlerin de katkı vermesi

gerektiğine işaret etti. Ankara ile vize serbestisi ve üyelik sürecinin yeniden

canlandırılması konularının konuşulması gerektiğini de sözlerine ekleyen

Juncker, Türkiye ile en kısa sürede bağlayıcı anlaşmaya varılamaması

halinde sığınmacılarla ilgili durumun "bugünkünden daha zor hale geleceği"

uyarısında bulundu.

"Ankara'ya açık çek verilmemeli"

Genel kuruldaki oturumda söz alan Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi gruplar

ise "Türkiye’nin yalnız bırakılmaması ama Ankara’ya açık çek de

verilmemesi" gerektiğini savundular. AP’deki sosyal demokratların lideri

İtalyan parlamenter Gianni Pittella, "Türkiye’yi sığınmacılar konusunda tek

başına bırakamayız. Fakat bu açık çek anlamına gelmemeli. İnsan hakları,

medya özgürlüğü ve azınlık haklarını unutmamalıyız" ifadelerini kullanırken,

Yeşiller grubu eşbaşkanı Alman parlamenter Rebecca Harms, özellikle

medya özgürlüğü konusuna işaret ederek, "Türkiye ile ne yaptığımıza dikkat

etmeliyiz" dedi.

Avrupa Parlamentosu üyesi Yunan ve Kıbrıslı Rum parlamenterler ise AB’nin

sığınmacılar konusunda Ankara’ya karşı daha kararlı ve taviz vermeyen

politika yürütmesini isteyen konuşmalar yaptılar.

