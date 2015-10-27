"Türkiye ile bağlayıcı bir anlaşmaya" destek çağrısı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sığınmacılar
konusunda AB liderlerinin aldığı son kararlar
hakkında bugün Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda
düzenlenen oturumda, "Türkiye ile bu alanda en kısa sürede bağlayıcı bir
anlaşmaya varılması için" Avrupalı parlamenterlerden destek talebinde
bulundular.
AB Konseyi Başkanı Tusk, genel kuruldaki konuşmasında, son AB
zirvesinde AB liderlerinin sığınmacılar konusunda Avrupa Komisyonu’nun
yürüttüğü çalışmalara onay verdiklerini hatırlattı. Tusk, Türkiye’yle varılacak
bir anlaşmanın "Ancak Avrupa’ya göç akınını engellemesi halinde anlam
taşıyacağını" söyledi. Türkiye’yle işbirliğinin "kolay olmayacağını" sözlerine
ekleyen Tusk, "Kimse kendisini kandırmasın, Türkiye dahil hiçbir üçüncü
ülke, sınırlarımızın korunmasında bizim yerimizi alamaz" ifadelerini kullandı.
Sığınmacı krizinin sadece Suriyelileri kapsamadığını hatırlatan Tusk, kasım
ayında AB ve Afrika ülkelerinin liderlerini Malta’da buluşturacak zirveyle, göç
konusunda yeni bir AB-Afrika ortaklığı yaratmak niyetinde olduklarını bildirdi.
"En kısa sürede bir anlaşmaya varılmalı"
Türkiye’nin, topraklarında AB’den daha fazla ve daha uzun süredir sığınmacı
misafir ettiğini anımsatan Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ise Ankara ile
ivedi anlaşma sağlanması gerektiğini savundu. Komisyon Başkanı,
Türkiye’nin, "Sığınmacıları Türkiye topraklarında tutma, Avrupa’ya yeni göç
akımlarını önleme, sığınmacılara sosyal yardımda bulunma ve çocuklarının
eğitimi için fırsat yaratmaya hazır olduğunu" söyledi. "Türkiye’nin 3 milyar
euro paraya ihtiyacı var" ifadelerini kullanan Juncker, bu paranın bir miktarının
AB bütçesinden sağlanabileceğini, ancak üye devletlerin de katkı vermesi
gerektiğine işaret etti. Ankara ile vize serbestisi ve üyelik sürecinin yeniden
canlandırılması konularının konuşulması gerektiğini de sözlerine ekleyen
Juncker, Türkiye ile en kısa sürede bağlayıcı anlaşmaya varılamaması
halinde sığınmacılarla ilgili durumun "bugünkünden daha zor hale geleceği"
uyarısında bulundu.
"Ankara'ya açık çek verilmemeli"
Genel kuruldaki oturumda söz alan Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi gruplar
ise "Türkiye’nin yalnız bırakılmaması ama Ankara’ya açık çek de
verilmemesi" gerektiğini savundular. AP’deki sosyal demokratların lideri
İtalyan parlamenter Gianni Pittella, "Türkiye’yi sığınmacılar konusunda tek
başına bırakamayız. Fakat bu açık çek anlamına gelmemeli. İnsan hakları,
medya özgürlüğü ve azınlık haklarını unutmamalıyız" ifadelerini kullanırken,
Yeşiller grubu eşbaşkanı Alman parlamenter Rebecca Harms, özellikle
medya özgürlüğü konusuna işaret ederek, "Türkiye ile ne yaptığımıza dikkat
etmeliyiz" dedi.
Avrupa Parlamentosu üyesi Yunan ve Kıbrıslı Rum parlamenterler ise AB’nin
sığınmacılar konusunda Ankara’ya karşı daha kararlı ve taviz vermeyen
politika yürütmesini isteyen konuşmalar yaptılar.