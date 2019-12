-"TÜRKİYE HAKKINDA OLUMLU DÜŞÜNCELERE SAHİPLER" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 05.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Türkiye'nin önemini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğini takdir ettiğini, Türkiye hakkında çok olumlu düşüncelere sahip olduğunu bildirdi. Arınç, New York'ta BM Genel Merkezinde TRT ile BM Televizyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü töreninin ardından, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile olan görüşmesiyle ilgili basını bilgilendirdi. Genel Sekreterle görüşmesinin çok samimi ve yapıcı geçtiğini belirten Arınç, ''Sayın Genel Sekreter, Türkiye'nin önemini, Sayın Başbakanımızın güçlü liderliğini takdir ediyorlar, Türkiye hakkında çok olumlu düşüncelere sahipler'' dedi. -EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER TOPLANTISI VE MEDENİYETLER İTTİFAKI- Görüşmede Genel Sekretere, BM Televizyonu ile TRT arasında imzalanan işbirliği protokolüne verdiği katkılardan dolayı teşekkür ettiklerini bildiren Arınç, Türkiye'de 9-13 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansına Ban Ki-mun'un da katılacağını, bu büyük katılımla gerçekleşecek konferansın 10 yılda bir yapıldığını, Dışişleri Bakanlığının bu konferansla ilgili hazırlıklarının hızlı şekilde devam ettiğini belirtti. Türkiye ve İspanya'nın eşbaşkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı'nın da BM'nin bir projesi olduğunu ifade eden Arınç, Türkiye'nin bu kapsamda yaptığı çalışmaların dünya barışı ve diyalog için ne kadar önemli olduğunu Genel Sekreterin de söylediğini ve Türkiye'ye teşekkür ettiğini kaydetti. Genel Sekreterin, bu kapsamda olumsuz bir örnek olarak, bir Amerikalı rahibin ABD'de Kur'an-ı Kerim'i yakması karşısında, İslam aleminde meydana gelen tepkiler ve bunların çok aşırılıkla devam ediyor olmasından duyduğu endişeyi ve yapılan işlerin yanlışlığını ifade ettiğini söyleyen Arınç, ''Biz de bu İttifak ve diyalog çerçevesinde İslam'ın daha iyi tanınması, anlaşılması, bütün dinlerin birlikte ve bir arada yaşamak, birbirlerine saygı göstermek, medeniyetlerin, kültürlerin birbirlerine düşman olmadıklarını, birbirlerini desteklediklerini ortaya koyan çalışmalar yapmak gerektiğini ifade ettik'' dedi. -LİBYA- Türkiye'nin kendi bölgesinde, Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da yaşanan gelişmelerin de toplantıda gündeme geldiğini belirten Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, Genel Sekreterin bir süre önce Mısır'ı ve başka bölge ülkelerini ziyaret ettiğini, Türkiye'nin de çabalarını takdir ettiğini bildirdiğini ve bu konularda Türk tarafının neler düşündüğünü sorduğunu kaydetti. Bülent Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz de aynı coğrafyada yüzlerce yıldan beri yaşayan ve aynı kültürün, inancın, medeniyetin ortakları olan bu ülkelerle ilişkilerimizin çok güçlü olduğunu, oralarda demokrasiye geçiş noktasında, bir değişim noktasında şiddetli bir arzu olduğunu, Türkiye'nin de bu değişimin mutlaka barışçı yöntemlerle demokratik yöntemlerle gerçekleşmesi gerektiğini, sivillere masumlara asla zarar verilmemesi gerektiğini hem yönetimdekilere telkin ettiğimizi hem de halklara bu konuda insanlara, mala, cana zarar vermeden demokratik yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini telkin ettiğimizi ifade ettim. Tabii Türkiye özellikle Libya konusunda NATO çerçevesinde alınan kararları hem uygulamaktadır, hem de insani yardım konusunda örnek bir çalışma sergilemektedir. Bildiğiniz gibi feribotlarımızı bile yüzer hastane durumuna getirdik ve geçtiğimiz günlerle beraber, sanıyorum sayısı 600-700'leri buldu, Libya'nın kendi vatandaşlarından, belki muhaliflerden, göstericilerden yüzlerce insanı tedavi amacıyla Türkiye'ye getirdik. (Genel Sekretere) Başka ülkelerin vatandaşlarıyla beraber yurttaşlarımızı oradan havayoluyla deniz yoluyla tahliye ettiğimizi anlattık. NATO çerçevesinde alınacak kararlara insani amaçlı olarak Türkiye'nin her şart altında uyacağını, Bingazi'de bir hastane yapacağımızı, orada insani yardımların dağıtılmasında da BM'nin talimatları çerçevesinde katkıda bulunacağımızı ifade ettik. (Görüşmede) Türkiye'nin bu ülkelerin yönetimleriyle muhaliflerle halkla oradaki kuruluşlarla çok yakın ilişki içinde olduğunu ve Türkiye'nin güvenilir bir ülke olarak, sözüne itimat edilen bir ülke olarak her yerde takdirle karşılandığını, çabalarımızı sürdürdüğümüzü ifade ettim. (Genel Sekreter) Kendileri de bunun farkında olduklarını ve bu çabalara takdirle baktıklarını ifade ettiler. 8-9 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecekler.'' Fatih Sultan Mehmet Üniversitesinde Medeniyetler İttifakı Enstitüsü açtıklarını anımsatan Arınç, Genel Sekreteri İstanbul'a geldiğinde bu Enstitüyü gezdireceğini söyledi. Arınç, bir soru üzerine, görüşmede Kıbrıs konusunun gündeme gelmediğini bildirdi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Apakan bu gece, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç onuruna Türkevi'nde resepsiyon verecek.