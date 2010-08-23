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Spor

"TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI'NA ÇOK HAZIR" MADRİD (A.A)

23 Ağustos 2010 21:56

-"TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI'NA ÇOK HAZIR" MADRİD (A.A) - 23.08.2010 - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Genel Sekreteri Patrick Baumann, "Türkiye, Dünya Kupası'na çok hazır" dedi. 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'yla ilgili demeç veren Baumann, "Türkiye'de her şey hazır. Spor salonları mükemmel. İstanbul'da inşa edilen yeni salon olağanüstü güzel. Taraftarlardan konuşmaya bile gerek yok. Türkiye, çok fazla basketbol tutkununun olduğu bir ülke. Japonya'dan (son Dünya Kupası'nın yapıldığı ülke) daha fazla seyirci olacak" şeklinde konuştu. "Sorun yaşayacağımızı sanmıyorum" diyen FIBA Genel Sekreteri, "Türkiye'de gördük, tecrübe eksiliği olsa da bu, arzu ve heyecan ile kapatılıyor. Gerek resmi yetkililer gerekse firmalar çok iyi çalışıyor. Üstelik ilk defa büyük bir açılış töreni olacak. Türkiye'den önce hiçbir ülke bize böyle bir teklifte bulunmamıştı" açıklamalarında bulundu. 

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