-"TÜRKİYE, CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK" KAYSERİ (A.A) - 13.03.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Türkiye, yurt içinde siyasi ve ekonomik istikrarıyla, yurt dışında da itibarı ile büyüyecektir ve cazibe merkezi haline gelecektir" dedi. Yıldız, Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (GESİAD) Kayseri Hilton Otel'de düzenlediği "İş Dünyasının 2023 Vizyonu" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, 2001 krizinde Türkiye'nin önemli oranda ekonomik kayba uğradığını anımsattı. Türkiye'nin hala normalleşmesini tamamlamadığını, yapılacak çok iş olduğunu belirten Yıldız, 2-3 aylık süreçte siyasi istikrarın sürdürebilir olması yönünde çalışmalar yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen Türkiye'nin geçen yıl yüzde 8 büyümeyi başardığına işaret eden Yıldız, şöyle konuştu: "Türkiye, yurt içinde siyasi ve ekonomik istikrarıyla, yurt dışında da itibarı ile büyüyecektir ve cazibe merkezi haline gelecektir. Siyasi istikrarsızlığın ekonomide oluşturacağı tahribat çok büyüktür. Türkiye'nin istikrarında, sürdürülebilirliğinde, 12 Haziran'da çok ciddi bir siyasi kırılma noktası vardır. Türkiye, 2023 vizyonuna doğru mu hareket edecek, yoksa kesintiye mi uğrayacak? Bunu bir kısım siyasiler, tehdit olarak algılayabilirler. Benim amacım o değil. Gerek iş dünyasında gerekse bütün siyaset anlayışında bu ön plandadır. Son yaptığımız anketler, bir kısım sektörlerdeki başarılı iletişimin ve başarılı işlerin, diğer siyasi amaçlardan da rağbet gördüğünü gösteriyor. Yolsuzluğun normal olduğu, çözümsüzlüğün normal karşılandığı ortamlardan, bugün artık her şeyin çözülebilir olduğu bir anlayışa geçtik. Hangi parti olursa olsun, adı ne olursa olsun, bu gösterilen performanstan daha düşük bir performans gösteremez." Türkiye'nin 2023 yılında bütün yerli kaynaklarını, yenilenebilir kaynaklarını kullandığı takdirde daha çok rekabet edebilir, uluslararası arenada daha çok yer alabilir bir ticaret hacmine ulaşacağını belirten Yıldız, özel sektörün, yetişmiş insan gücüyle bu sektöre yönelmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin 2002 yılında koyduğu hedeflere emin adımlarla ulaştığını, bugün de 2023 yılı tahminlerini daha gerçekçi yapabilecek konumda bulunduğunu ifade eden Yıldız, "Türkiye gerek siyasette, gerek iş dünyasında, gerek ticarette olsun ileriye doğru bir adım atmaktadır. Uluslararası firmalarla birlikte yapacağımız işbirliklerinin, 2023'ü yakalamada çok ciddi artıları olacağı kanaatindeyim. Pazar problemi yok. Özellikle enerjide pazar problemi yok. Ne yaparsanız rahatlıkla satılabilir" dedi.