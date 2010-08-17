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Ekonomi

"TÜRKİYE BU YIL DA TURİZMDE ARTIŞ SAĞLADI" ATİNA(A.A)

17 Ağustos 2010 16:09

-"TÜRKİYE BU YIL DA TURİZMDE ARTIŞ SAĞLADI" ATİNA(A.A) - 17.08.2010 - Yunan basını, ''Avrupa ekonomilerinde yaşanan durgunluğa rağmen, Türkiye'nin bu yıl da turist sayısını arttırmayı başardığı'' değerlendirmesinde bulundu. Basın-yayın organları, Türkiye'yi 2010 yılının Ocak-Mayıs döneminde 8,5 milyon turistin ziyaret ettiğine dikkat çektikleri haberlerinde, Türkiye'yi 2009 yılının aynı döneminde de 7,3 milyon turistin ziyaret ettiğini, bu çerçevede kaydedilen artışın yüzde 10,14 olduğunu vurguladılar. Türkiye'nin ''en iyi müşterilerinin'' Almanlar oldukları belirtilirken,  2009'da Türkiye'yi 4,4 milyon Alman turistin ziyaret ettiği, bu ülkeyi 2,4 milyon turist ile İngiltere, 1,1 milyon turistle de Hollanda'nın takip ettiğinin altı çizildi. Haberlerde, Yunanlıların da Türkiye'nin turizm sanayisini gözle görülür şekilde güçlendirdikleri vurgulanırken,  2009 yılında Türkiye'yi 616 Bin Yunanlı turistin ziyaret ettiği, 2010 yılının ilk beş ayında ise bu sayıda yüzde 11,5'lik bir artış kaydettiği belirtildi. Öte yandan, 2010 yılının ilk beş ayında Türkiye'ye gelen turistler arasında en büyük artışı yüzde 90'a yaklaşan bir oranla İranlı turistlerin kaydettikleri belirtildi. Türkiye'nin son yıllarda yapılan büyük yatırımların verdiği sonuçların keyfini sürdüğü yorumu yapılırken, 1991'de Türkiye'yi 5,5 milyon turist ziyaret ederken, 2009 yılında  bu sayının 27 milyona ulaştığı vurgulandı. Haberlerde,  Türkiye İstatistik Kurumu açıklamasına göre, ülkeyi ziyaret eden her yabancı turistin ortalama 664 dolar harcadığına dikkat çekildi. Bu arada, Türk turistlerin de çok para harcayarak, başka ülkeler için iyi müşteriler olmaya başladıkları, her yıl yurt dışına çıkan Türk turistlerin sayısının şaşırtıcı derecede arttığı belirtildi. Türk turistlerin gittikleri yerlerin arasında doğal olarak Yunanistan'ın da bulunduğu, 2009 yılında yurt dışına çıkan Türkler'in 4 milyar dolar harcadıkları bildirildi.

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