-"Türkiye bölgesinde rol model" NEW YORK (A.A) - 24.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bugün Türkiye bölgesinde bir rol model olarak belirmiş, tüm dünyada dostluğu ve iş birliği aranan bir ülke haline gelmiştir'' dedi. Erdoğan, The Plaza Oteli'nde düzenlenen Yatırım Destek Ajansı'nın kahvaltılı toplantısına katıldı. Başbakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu toplantının, ABD'li yatırımcıların Türkiye'nin dış siyasetini, iç dinamiklerini ve ekonomisini yakından tanımasını sağlayacağına ve alınacak kararlarda yönlendirici rol oynayacağına inandığını söyledi. Küreselleşen dünyada mesafelerin bir anlamı kalmadığını, coğrafi sınırların önemini kaybettiğini belirten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu nedenle, aralarında bir kıta ve bir okyanus olmasına rağmen Türkiye ve ABD gibi ülkeler arasında dahi ekonomik ilişkileri zirveye taşımak gerekiyor. Özellikle G-20 üyesi olan iki büyük ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek bizim için son derece önemlidir. Elbette devlet adamları yol açacak, rota çizecektir, ancak ekonomik ilişkileri ilerletecek olanlar iş dünyasının temsilcileridir. Türkiye, son 9 yılda ekonomik, sosyal ve siyasi birçok sorununu çözmüş, büyük bir ilerleme yaşamış, dünyanın da dikkatini çekmiştir. Bu dönemde Türkiye, sadece birkaç alanda değil demokrasiden sosyal politikalara, ekonomiden dış politikaya kadar her alanda önemli bir ivme yakalamıştır. Bugün Türkiye bölgesinde bir rol model olarak belirmiş, tüm dünyada dostluğu ve iş birliği aranan bir ülke haline gelmiştir.'' -''En hızlı büyüyen iki ekonomiden biri olduk''- Bir ülkede yatırım yapmak veya o ülkeyle ticari ilişki kurmak için o ülkenin bazı özelliklere sahip olması gerektiğini belirten Başbakan Erdoğan, bu özelliklerin demokratik bir ortam, istikrarlı bir ekonomi, güçlü bir siyaset kurumu, dinamik bir reel sektör, büyük bir iç pazar ve ihracat potansiyeli gibi özellikler olduğunu ifade etti. İstikrar ve güvenin önemine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin, bu özelliklere fazlasıyla sahip bir ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini belirterek şunları kaydetti: ''Bugün Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi ve bankacılık sektörü açısından dünyada tüm yatırımcılara güven telkin etmektedir. Türkiye güven ve istikrara dayalı yapısıyla, dünyada küresel krizden en az etkilenen ve kriz sonrasında en başarılı performans gösteren ekonomilerden biri olmuştur. Bugün özellikle Avrupa ülkelerinde ve ABD'de, bütçe açıklarının ve kamu borçlarının ekonomi için nasıl büyük bir risk oluşturduğunu hepimiz yakından takip ediyoruz. Türkiye'de ise hem borç oranları hem de bütçe açıkları, son derece makul seviyelerde seyretmektedir. Burada sizlerle bir örneği paylaşmak isterim. 2010 yılı seçim yılı olmasına rağmen, merkezi bütçemiz yılın ilk 8 ayında fazla vermiştir. Bizden önceki iktidarlar döneminde seçim yıllarının, kriz yılları olduğunu hatırlatmak isterim. Sadece bu gelişme dahi Türkiye'ye ne kadar ciddi, samimi ve akılcı bir ekonomi yönetimi olduğunu göstermek için yeterlidir. Ülkemiz, 2010 yılında yüzde 9 oranında büyüdükten sonra bu yıl da aynı başarıyı sürdürmüştür. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,6 oranında, ikinci çeyrekte ise yüzde 8,8 oranında büyüdük. Böylece yılın ilk yarısında Çin ile birlikte en hızlı büyüyen iki ekonomiden biri olduk.''