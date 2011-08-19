-"Türkiye bilişim ve teknolojide öncü olmaya karar verdi" SEATTLE (A.A) - 19.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin artık bilişim, teknoloji ve inovasyon gibi konulara öncü ülke olmaya karar verdiğini söyledi. Çağlayan, ABD'deki temasları çerçevesinde Seattle Ticaret Odası yetkilileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Washington Eyaleti Vali Yardımcısı Brad Owen'in de katıldığı kahvaltının ardından bir konuşma yapan Çağlayan, iki ülke arasındaki dostluğun ekonomik ilişkilere yansımadığını, ticaretin yetersiz olduğunu anlattı. ''Bu konuda faturayı Amerika tarafına çıkartmak gibi bir niyetim yok. Bu konuda sizlere kendimizi ne kadar tanıttığımız sizleri ne kadar tanıdığımız konusu aslında sorgulanmalı'' diyen Bakan Çağlayan, bu eksikliği telafi etmek için ABD'ye geldiklerini söyledi. Dünyada küresel bir kriz yaşandığına dikkati çeken Çağlayan, küresel krizin çözümünün de küresel işbirliğinden geçtiğini kaydetti. Çağlayan artık paradan para kazanma döneminin sona erdiğini ifade ederek, ''Piyasalara paradan para kazanmayı pompalayan o yalancı cennet bana göre sona ermiştir'' diye konuştu. Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Boeing uçağı ile yarın resmi olmasa da ilk Seattle- İstanbul uçuşunu yapacaklarını belirten Çağlayan, Türkiye'ye dönünce de İstanbul-Seattle direkt uçuşlarının başlatılması için THY'ye tavsiyede bulunacağını ifade etti. Bakan Çağlayan, direkt uçuş sayesinde Seattle ve Türkiye ticaretinin ve turizm gelirlerinin artacağını söyledi. Bakan Çağlayan akşam da Türk Amerikan Kültür Derneği tarafından onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. Çağlayan, burada da ABD seyahatinin çok yorucu ama verimli geçtiğini anlattı. Dünyanın önde gelen bilişim şirketlerinin yöneticileri ile temaslarda bulunduğunu ifade eden Bakan Çağlayan, Türkiye'nin de artık bilim, teknoloji ve inovasyon gibi konularda öncü olmaya karar verdiğini kaydetti. Türkiye ekonomisine ilişkin bilgiler veren Çağlayan ABD'nin ithalatında Türkiye'nin 48'inci sırada olduğunu, ticareti artırmak için ikili işbirlikleri geliştirmek istediklerini söyledi. Amerika'daki Türk lobisinin önemine işaret eden Çağlayan, ''Türk diasporası daha etkili olmalı. 2023 Türkiyesini sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bunu teknoloji ile inovasyonla gerçekleştireceğiz'' diye konuştu. Daha sonra Kuzey Batı Türk Amerikan Derneği Ticaret Odası Başkanı Barış Taze, Bakan Çağlayan’a plaket ve hediye verdi.