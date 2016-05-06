"Türkiye Başbakanına ihtiyaç kalmadı"

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı

ve buna bağlı olarak Başbakanlık

görevinden ayrılacağı haberinin Avrupa'daki yankıları sürüyor.

Avusturya'da yayımlanan Die Presse gazetesinin Türkiye Başbakanı Davutoğlu'nun vedası ile ilgili

yorumu şöyle:

“Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mevkidaşı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretinin üzerinden henüz iki

hafta geçti. O zaman bir binanın 3 katını kaplayacak büyüklükteki gösterişli resimlerinin duvarlarını

süslediği Türkiye Başbakanı'na artık ihtiyaç duyulmuyor. Erdoğan'ın Davutoğlu cephesine ihtiyacı

kalmadı. Genellikle zarif bir imaj çizen profesörü küçümsememek gerekir zira kendisi sıkı bir fikir

adamıdır.

Erdoğan'la kıyaslandığında daha güler yüzlü bir yapıya sahip olan Davutoğlu Brüksel'le de daima iyi

ilişkiler kurmaya gayret etti. Ancak “Sultan'ın” başkanlık yolundaki iktidar fantezilerine boyun eğmedi.

Erdoğan otoriter tavırlarını artık saklamaya dahi gerek duymadığı göz önünde bulundurulursa,

Davutoğlu'nun gidişinin zamanı çoktan gelmişti denebilir. Söylediği her şeye evet diyen yeni bir

başbakanın Erdoğan'a daha çok zarar vereceği ortada lakin

bunu anlayacak bir öngörü mevcut

değil.”

Avusturyalı Der Standard da Türkiye'deki durumu taşımış yorum sütunlarına:

“Bir sonraki Türkiye Başbakanı görünmez

olacak. Erdoğan taraftarları burda Başbakan, şurda

cumhurbaşkanı şeklindeki iki başlı yönetimin artık ortadan kalkması gerektiği görüşünde. Öncelik

yeni anayasada. Buna da referandumla ulaşılacak. Şayet bunun için yeterli milletvekili sayısına

ulaşılamazsa o zaman sonbaharda erken genel seçime gidilecek. AKP taraftarlarına göre Kürt yanlısı

azınlıktaki HDP ya da MHP meclise girmeyi başaramayacak ve o zaman da AKP anayasa değişikliği için

gerekli üçte iki çoğunluğu elde etmiş olacak. Yeni anayasa olmazsa seçmen Erdoğan'ın hesabını

yarı yoldan döndürüp, Başbakan ve hükümeti muhalefet partilerinden seçebilir. İşte bu da

Erdoğan'ın kâbusu olur”.

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf ise Türkiye'nin vize serbestisi için gerekli tüm koşulları yerine

getirmesi gerektiği görüşünde:

“Türklerin Temmuz ayından itibaren AB'ye vizesiz seyahat edebileceği düşüncesi rahatsız edici bir

hissiyat uyandırıyor. Gerçi bu serbesti bazı şartlara bağlanmış durumda ama AB Komisyonu ve üye

ülkeler Ankara’nın bu şartları ne denli yerine getirdiği konusunda ne de derece ısrarcı

olacak o meçhul.

Vize serbestliği AB’nin, sığınmacı akımını

frenlemesini öngördüğü Türkiye ile imzalandığı anlaşmanın

bir parçası. Bu yüzden Hollanda Parlamentosu'nun muhalif kanadının endişeleri

AB'nin şartlarının

yerine getirilmesinde çok da ısrarcı olmayacağı yönünde. Bu endişeler zaman baskısı ve mevcut

çıkarlar göz önünde bulundurulursa aslında çok da yersiz sayılmaz. Ancak hem Brüksel hem de

Avrupalı hükümet başkanları vize muafiyeti için öne sürülen tüm koşulların yerine getirilmiş

olmasında diretmeli. Zira ancak bu sayede AB güvenilir bir ortak olabilir.”

Alman Rheinpfalz gazetesi de Ahmet Davutoğlu'nun istifasıyla ilgili şu yorumda bulunuyor:

“Davutoğlu'nun istifası, bir yandan yıllardır Erdoğan'a kendi partisi içinde de muhalif seslerin olduğu

yönündeki söylentileri beslemiş oldu. Diğer yandan

Davutoğlu'nun gidiş yöntemi Erdoğan'ı devirme

hayallerini daha da zorlaştırıyor denebilir. Zira Davutoğlu

dünkü açıklamasında adeta bir kul gibi 'onun

ailesi benim ailemdir' dedi. 14 yıldır süregelen Erdoğan

dönemi devam ediyor.”

Berlin'de yayımlanan Neues Deutschland gazetesi de Türkiye ve Erdoğan iktidarını sorguluyor:

“Türkiye'nin güçlü adamı

tek başına en güçlü kişi olduğu düşüncesinde. Kendisi mültecileri

Avrupa'dan uzak tutma pazarlıklarında da ukala, tavizsiz ve elindeki

gücü sonuna kadar kullanan bir

tavır sergileyerek acımasızca ülkesinin AB'ye yakınlaşmasını sağladı. Avrupalı yeni takım arkadaşları

vize serbestliği karşılığında ne ülkesinde Kürtlere karşı sürdürülen savaşı, ne demokratik temel hak

ve özgürlüklerle basın özgürlüğünü ne de insan hakları ihlallerini sorgulayabildi. Erdoğan bu denli bir

imajı ne ülkesinin Başbakanına ne kendi halkına karşı ne de dünyaya karşı kaybetmek istemiyor.”