-"TÜRKİYE ARTIK BAĞIMLI DEĞİL" BRÜKSEL (A.A) - 09.09.2010 - Uluslararası Kriz Grubunun raporunda, son yıllarda dış politikası büyük ölçüde değişen Türkiye'nin, Washington ve Brüksel'e bağımlı olduğu günlerin geride kaldığı ifade edildi. Brüksel merkezli düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin İsrail ve İran krizi" başlıklı raporunda, "ABD ve AB ülkeleri, Türkiye için 'Doğu'ya dönüyor', 'İslam blokuna katılıyor' ve 'Batı'ya sırtını dönüyor' gibi basit klişeleri kullanmaktan vazgeçsin. Türkiye'nin Avrasya'da, Balkanlar'da, Afrika ve Ortadoğu'da Müslüman ve Hristiyan devletlerle yeni dış politika taahhütleri en başta ve öncelikle ekonomik. Ticaret ve yatırımlarının, sosyal, eğitimsel ve popüler bağlantılarının, ekonomik ve entelektüel inovasyon kaynağının hepsi ayrılmaz bir şekilde AB ülkelerine ve ABD'yle bağlantılı" denildi. Raporda Türkiye'nin kazandığı stratejik bağımsızlığa dikkat çekilerek "Türkiye son 20 yılda büyük ölçüde değişti. Daha zengin, kendine daha çok güvenen ve artık yalnız Washington veya Brüksel'e bağımlı olmayan bir ülke haline geldi" tespiti yapıldı. "Bir yandan Ankara kendi önem ve kapasitesini gözünde büyütmezken, diğer yandan Batılı ortakları Türkiye'nin kendi bölgesinde ve ötesindeki hakiki önemini tanıyarak onunla üst düzeyde, sessiz ve yapıcı bir şekilde konuşmaya daha fazla zaman ayırmalıdır" denilen raporda, bu amaç doğrultusunda Washington ve Ankara'nın düzenli diyalog ve daha iyi koordinasyon için yeni mekanizmalar oluşturması tavsiye edildi. Raporda Türkiye'nin AB yolculuğuna kararlılıkla devam ederken, Fransa ve Almanya'nın Türkiye'ye verdikleri üyelik sözüne bağlı kalmaları gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "AK Parti liderleri, 2005 yılından beri Almanya'nın ve 2007'den beri Fransa'nın Türkiye'ye verdikleri AB'ye üyelik sözüne ihanet ettiklerini söylerken haklılar. Fakat kızgın söylem cevap değil. Bunun yerine, hala meyve vermeye devam eden ortaklığın kuşku duyulmayacak faydaları konusunda, Türk ve Avrupa kamuoyunu ikna etmek için istikrarlı çalışmaya devam etmeliler." AB ve ABD'ye "Türkiye'ye yaklaşırken daha adil olun" çağrısı yapılan raporda, bu iki gücün İran ve İsrail konusundaki kendi politikasını, Türkiye'yi dikkate almadan Batı veya Avrupalı politikası diye sunmaması istendi. -MAVİ MARMARA BASKINI- Raporda ismi açıklanmayan bir Türk yetkiliye dayandırılarak, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'a Gazze'ye yardım gemini konusunda, "Bunu yapmayın, Tehlike var" dediği, fakat "Biz barışçıl bir grubuz, sivil toplum örgütüyüz. Bize birşey olmaz" cevabı aldığı iddia edildi. -İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI- Raporda, Türkiye'nin Batı'da büyük tepki çeken BM Güvenlik Konseyi'ndeki İran'a yeni yaptırımlar oylamasında 'hayır' demesiyle ilgili ismi açıklanmayan bir AK Parti yöneticisinin "Hedefimiz (ABD ve AB'yle) aynı. Sadece yaklaşımımız farklı. Eğer Amerikalılar (İran'la Türkiye ve Brezilya arasında imzalanan) Tahran Anlaşmasını denemek için 1 ay daha bekleseler ve bu anlaşma başarısız olsaydı, biz de onlar gibi yaptırımlar için oy kullanırdık" dediği aktarıldı.