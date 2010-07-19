-"TÜRKİYE AFGANİSTAN'DA ÇOK ÖNEMLİ BİR AKTÖR" KABİL (A.A) - 19.07.2010 - BM'nin Afganistan Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye'nin Afganistan'da çok önemli bir rol oynadığını belirterek, "gururlu Afgan halkıyla" iletişimde Türkiye'nin hassasiyetinin örnek alınması gerektiğini kaydetti. Kabil konferansını izlemek üzere Afganistan'da bulunan Türk basın mensuplarına konuşan Mistura, Türk medyasının konferansı izlemesinin, Türk kamuoyunun konuya ve Afganistan'a verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını belirtti. "Türkiye, Afganistan'da çok önemli bir aktör" diyen Mistura, bunun nedenleri arasında, Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç, yapıcı ve aktif bir NATO üyesi ve BM Güvenlik Konseyi üyesi olmasını saydı. Mistura, bölgesel bir güç olarak Türkiye'nin, Pakistan ve Afganistan ile birlikte sürdürdüğü üçlü mekanizmanın önemine dikkati çekerek, "bölgesel bir çerçeveye oturmadığı sürece" Afganistan için üretilecek bir çözümün sürdürülebilir olamayacağını bildirdi. NATO ve ISAF üyesi olarak Türkiye'nin, Afganistan konusuna hassasiyetle eğildiğini belirten Mistura, gerek İl İmar Ekipleri ile gerekse diğer alanlarda katkı ve desteğiyle Türkiye'nin yardımlarının büyük değer taşıdığını kaydetti. Temsilci Mistura, Afgan halkının çok gururlu olduğunu ve kendi kültür ve yaşam tarzlarının değiştirilmeye çalışılmasından hoşlanmadığını, Türkiye'nin rolünün bu çerçevede daha da önem kazandığını ve Müslüman bir ülke olarak bu ülkenin değerlerine ve kültürüne hassasiyetle yaklaştığını anlattı.