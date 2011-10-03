-"Türkiye 12 madalya kazanacak" LONDRA (A.A) - 03.10.2011 - İngiliz Times gazetesi, Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'nin 4 altın, 6 gümüş, 2 bronz, toplam 12 madalya kazanacağı tahmininde bulundu. Gazetenin çeşitli spor dallarında yarışması beklenen atletlerin mevcut performanslarını dikkate alarak ve karşılaştırarak hazırladığı araştırma sonucu, Londra Olimpiyatlarından en fazla madalya ile ayrılacak ülke, 92 madalya ile Çin. Çin'i sırasıyla, 88 madalya ile ABD, 82 madalya ile Rusya, 56 madalya ile İngiltere ve 55 madalya ile Almanya takip ediyor. Türkiye 2008'deki Pekin Olimpiyat Oyunlarından 1'i altın, toplam 8 madalyayla ayrılmıştı. Londra Olimpiyat Oyunları, 27 Temmuz-12 Ağustos arasında yapılacak.