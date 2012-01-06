-"Türk Yunan ilişkilerinde ileriye bakmanın zamanı" ATİNA (A.A) - 06.01.2012 - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türk-Yunan ilişkilerinde artık ileriye bakmanın zamanı olduğunu belirterek bölgesel işbirliğinin herkese kazanç sağlayacağını belirtti. Eşi Beyhan Bağış ile Yunanistan'a gerçekleştirdiği özel ziyaret çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Dimas ve Savunma Bakanı Dimitris Avramopulos ile görüşmeler yapan Bakan Bağış ile eşi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişe dayanan dostluğu ile bilinen Avramopulos ve eşi Vivian tarafından dostane bir şekilde ağırlandı. Ziyaretinde Atina'da görev yapan Türk basın mensuplarıyla da bir araya gelerek, Yunanistan ziyareti ile ilgili bilgi veren Bağış, Atina'da faydalı görüşmeler yaptığını dile getirerek, Türk-Yunan ilişkilerinin bugününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'daki zor döneme rağmen iki ülke ilişkilerini geliştirme açısından daha iyi bir fırsat penceresi yakalamak gerektiğine inandığını söyleyen Bağış, bunun hem Türkiye'nin AB süreci hem Türk-Yunan ilişkileri hem Kıbrıs'ta tarafların çözüme biraz daha cesaretle yaklaşabilmeleri için önemli olduğunu kaydetti. Yaptığı görüşmelerde bu konularda Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da bir iyi niyet olduğunu gözlemlediğini dile getiren Bağış, "Türk Yunan ilişkilerinde artık ileriye bakmanın zamanı" olduğunu belirtti. Yunanistan'da özelleştirmelerde ortaya çıkacak fırsatlara Türk firmalarının da ilgi duyduğunu söyleyen Egemen Bağış, Türk firmalarının Yunanistan'a yatırım yapmalarını hükümet olarak teşvik ettiklerini vurguladı. Başbakan Erdoğan'ın da dediği gibi "artık ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkileri belirlediğini" belirten Bağış, Yunanistan'da daha fazla Türk yatırımı, Türkiye'de ise daha fazla Yunan yatırımına ve üçüncü ülkelerde yapılabilecek ortak projelere fırsat tanımak gerektiğini dile getirdi. -Kaş ve Meis arasında işbirliği imkanı- Meis adasında bir havaalanı varken hemen karşısındaki Kaş ve Kalkan'da havaalanı bulunmadığına ancak Kaş'ta bölgenin en büyük marinası olduğuna işaret eden Bağış, "Onların havaalanı ile bizim marinanın işbirliği yapabilmesini sağlamak iki tarafa da çok şey kazandırır" dedi. Kaş'taki marina ile Meis adasındaki havaalanı arasında işbirliği fikrini görüşmelerinde Avramopulos ile paylaştıklarını, kendisinin de bu konuya sıcak baktığını söyleyen Bağış, Avramopulos'un botuyla Meis'ten Kaş'a 3 dakikada geçtiğini anlattığını belirterek, havalimanının bulunduğu Antalya'dan Kaş'a gitmenin ise iki-iki buçuk saat sürdüğüne işaret etti. Bağış, bölgesel işbirliğini arttırmanın herkese kazanç sağlayacağını dile getirdi. -"Yunanistan'ın da önyargılarını kırmasının vakti geldi" Türkiye'deki Rum azınlığın bugün yaşadığı ortamın tarihinin en iyi ortamı olduğunu belirten Bağış, aynı şekilde Batı Trakya'daki soydaşların da şu anda çok iyiye doğru bir gidişi hissettiklerini dile getirdi. Genel anlamda olumlu gelişmeler olduğunu takip ettiğini söyleyen Bağış, "Nasıl Türkiye'de AB standartlarını bütün vatandaşlarımıza yaşatma çabası içindeysek AB üyesi ülkelerin de kendilerinin bize tavsiye ettiği standartlara uyup uymadıklarına devamlı bakıyoruz. Bu konuda da karşılaştırmalar yapıyoruz. İyiye doğru bir gidiş var, bunu da devam ettirmek lazım" dedi. Rodos'taki Recep Paşa Cami'nin son cemaat mahalinin bakımsızlık nedeniyle yıkıldığının hatırlatılması ve Atina'da restore edilmeyi bekleyen Fethiye Cami'nin durumununa ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine de Bağış, şunları söyledi: "Ben de bugün Fethiye Cami'nin önünde eşimle birlikte bir fotoğraf çektirdim. İçim cız etti. Üstünü artık otlar bürümeye başlamış. Yakışmıyor. Demokrasinin ve felsefenin doğduğu Atina'ya o görüntü yakışmıyor. Ümit ederim ki bu da öncelikli bir sorun olarak görülür ve gerekli adımları atarlar. Biz de o konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bugün de söylüyoruz." Bu bir ortak tarih, ortak değer. Bu değere sahip çıkmak lazım. Bugün biz nasıl yetimhane konusunda büyük bir adım attıysak, 88 yıl aradan sonra Sümela'da ayinler başladıysa, 112 yıl aradan sonra Akdamar'da Ermeni vatandaşlarımız ülkenin birlik ve dirliği için dua edebiliyorsa Yunanistan'ın da bu önyargılarını kırmasının vaktinin geldiğini düşünüyorum. Karşılıklı olarak yapılacak çok iş var daha. Bunu hep birlikte birbirimizi cesaretlendirerek yapmalıyız" -"Gördüğüm umut bir dost olarak beni memnun etti" Ekonomik dar boğazdaki Yunanistan'a yaptığı kısa ziyarette Atina izlenimleri de sorulan Bağış, 4 gün içinde sokaklarda herhangi bir gösteri ile karşılaşmadığını belirterek, şunları söyledi: "Gerçekten bir sükunet var. Esnaf işini yapmaya çalışıyor, insanların yüzlerinde büyük bir somurtkanlık görmedim, hala bir gülümseme var. Gittiğim bazı Avrupa ülkelerinden de ABD'nin bazı eyaletlerinden de fazla bir iyimserlik gördüm. Yunan halkı umudunu yitirmemiş, önemli olan bu. Umudunu yitirmezsen çareyi bulursun. Burada hala bir umut ifadesi gördüm ve bu da beni bir dost olarak memnun etti. En kötü şey umudunu yitirmektir." Başka bir soru üzerine Yunanistan'da birkaç ay sonra yapılması beklenen genel seçimlere ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Bakan Bağış, ülkedeki geçici uzlaşı hükümetin kendisinden beklenen çalışmaları yapabilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. "Teknokrat hükümeti ile mıntıka temizliği yapabilirsiniz ama arazi düzenlemesi yapamazsınız. Kapsamlı reform yapabilmek için arkasında milli iradenin yani halkın desteğinin olduğu bir hükümet lazım" diye konuşan Bağış, Türkiye'de çok daha ağır bir ekonomik kriz yaşandığını, arkasına halk desteğini alarak mali disiplini uygulayan, reformları hayata geçiren AK Parti hükümeti ile bu zor durumun aşıldığını, istikrar ve güven ortamının kurulduğunu kaydetti.