"Türk şirketler Rus pazarını kaybedebilir"



Rus Interfax ajansında yer alan haberlere göre Rusya Başbakanı Medevedev, Türkiye ile Rusya arasındaki önemli ortak projelerin iptal edilebileceğini söyledi. Medevedev, Türk şirketlerin Rus pazarındaki paylarını kaybedebileceğini ifade etti. Medevedev'in yazılı açıklamasının Rus hükümetinin resmi internet sayfasında yayınlandığı bildirildi.

Obama - Erdoğan görüşmesi

ABD Başkanı Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesinde konuyu ele aldığı bildirildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, liderler görüşmede gerilimin düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını beyan etti. Açıklamada, liderlerin 'benzer hadiselerin tekrar etmemesini güvence altına alacak düzenlemelerin yapılması' konusunda da mutabık kalındığına yer verildi. ABD Başkanı Obama'nın görüşmede, Türkiye’nin ulusal egemenliğini savunma hakkının ABD ve NATO tarafından desteklediğini ifade ettiği bildirildi.

Kaç saniye kaldı, nerede vuruldu?

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi Halit Çevik, BM'ye yazılan mektupta Rus savaş uçağının 17 saniye süresince Türkiye hava sahasını ihlal ettiğini belirtmişti. AFP ajansındaki habere göre, bir ABD ordusu yetkilisi bunu doğruladı, ancak uçağın Türkiye hava sahasında mı düşürüldüğü yoksa Suriye'ye döndükten sonra mı vurulduğu konusunun henüz açıklığa kavuşturulmadığını kaydetti.

Genelkurmay Başkanlığı dün Rus uçağının düşürülmesinin ardından yaptığı resmi açıklamada, 'milliyeti bilinmeyen uçağın' 5 dakika içinde 10 kez uyarıldığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Soçi'deki açıklamasında, uçağın Türk hava sahasını ihlal etmediğini ve Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını savunmuş, Türkiye'nin hamlesinin Rusya-Türkiye ilişkileri açısından ciddi sonuçları olabileceğini belirtimişti. Türkiye gelişmeler üzerine NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırmıştı. NATO Türkiye'nin uçağın Türkiye hava sahasını ihlal ettiği görüşüne katılmış, ancak NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg itidalli olunması çağrısı yapmıştı.

Rusya'nın askeri yanıtı

Sputniknews portalındaki habere göre, Rusya Genelkurmay Başkanlığı bundan böyle Suriye'de IŞİD'le mücadelede amacıyla düzenlenen tüm hava operasyonlarına Rus savaş jetlerinin eşlik etmesi talimatı verdi. Daha önce, bombardıman uçaklarının bu tür bir koruma altında olmadığı bildirildi. Ayrıca Rusya'nın "Moskwa" adlı kruvazörünün de Suriye açıklarında konumlandıracağı ve Rus Hava Kuvvetleri'ne yönelik her tür tehdidi ortadan kaldırmak üzere hazır tutulacağı açıklandı.

'Bir Rus askeri öldü'

Öte yandan pilotlardan birinin akıbeti de belirsizliğini koruyor. Rusya Savunma Bakanlığı, düşürülen uçaktaki bir pilotun hayatını kaybettiğini doğruladı. General Sergey Rudksoy, 'geçici bilgilere' dayanarak pilotun paraşütle uçaktan atladığını, havada yerden hedef alındığını ve vurulduğunu açıkladı. İkinci pilotun hayatta olup olmadığı ise bilinmiyor. Rudskoy, askeri helikopterlerle pilotların kurtarılmaya çalıştığını, ancak helikoptere yerden ateş açıldığını ve bir Rus askerinin de bu nedenle hayatını kaybettiğini bildirdi. Rusya eylül ayında Suriye'de hava harekatına başlamasından bu yana ilk kez can kaybı verdi.

Rusya Suriye'deki hava operasyonlarının IŞİD'le mücadele amacı taşıdığını savunuyor. Türkiye ise operasyonların Rusya'nın Esad rejimini güçlendirdiğini ve bölgedeki Türkmenlerin sürülmesi amacını taşıdığını iddia ediyor.