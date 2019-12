-"TÜRK MİLLETİ GEREKEN MESAJLARI VERİYOR" LONDRA (A.A) - 13.06.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkiye'de dün yapılan genel seçimin sonucuyla ilgili olarak, Türk milletinin her zaman, her seçimde "gereken mesajları" verdiğini, önemli olanın "bu mesajların iyi okunması ve gereğinin yapılması" olduğunu söyledi. Türkiye'deki genel seçim sonuçlarını değerlendiren İhsanoğlu, oy kullanmak için birkaç saatliğine dün İstanbul'a gittiğini anlatarak, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türk milleti her zaman, her seçimde gereken mesajları veriyor. Mühim olan şimdi politikacılarımızın ve yeni parlamentonun bu mesajları iyi okuması ve gereğinin yapılmasını sağlaması" diye konuştu. Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir soru üzerine ise İhsanoğlu, "Biz devamlı olarak uyarılarımızı yapıyoruz. Biz bu konuda daha çok sessiz diplomasiyi takip etmeyi tercih ediyoruz, çünkü bunun daha doğru yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Suriye'deki durumun "çok hassas" olduğunu ve kaygı yaratmaya devam ettiğini ifade eden İhsanoğlu, "Temennimiz bu noktanın ilerisine değil, gerisine dönülmesi ve aklı selimin hakim kılınması. Bir an evvel reformların hızlı bir şekilde uygulanması ve kan akıtılmasının durdurulmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. -"AVRUPA, İNGİLTERE'Yİ ÖRNEK ALMALI"- SOAS'ta akademisyenlerle bir araya gelen İhsanoğlu, burada İKT'nin yapısı ve çalışmalarını anlattı. SOAS'ın önemli bir bilim ve eğitim merkezi olduğunu kaydeden İhsanoğlu, SOAS'ta yaptığı çalışmaları da içeren "Mısır'da Türkler ve Kültürel Mirasları" isimli kitabını toplantıda hediye etti. İngiltere'deki Müslüman toplumunun sorunlarının önemli konulardan biri olduğunu ifade eden İhsanoğlu, akademisyenlerle görüşmesinde de çok kültürlülükle ilgili tartışmalar üzerinde durduklarını bildirdi. İhsanoğlu, "İngiltere'nin Avrupa kıtasına örnek olmaya devam etmesi temennimizdir. Çünkü Avrupa kıtasında Müslümanlara karşı fiiliyatta ve hissiyatta çok önemli yanlış kararlar alınmaktadır" dedi. Aşırıcılığı her zaman reddetmek gerektiğini kaydeden İhsanoğlu, "Fakat aşırıcılığı tenkil yoluyla değil, tedbir yoluyla halletmek gerekir, yani bunları içine alarak, kucaklamakla olur" diye konuştu. İKT Genel Sekreteri İhsanoğlu Londra'daki resmi temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı David Cameron, Dışişleri Bakanı William Hague ve İngiltere'nin ilk Müslüman kadın Kabine Bakanı Sayeeda Warsi ile görüşecek. -"İKİ KİŞİDEN BİRİ AK PARTİ'YE OY VERDİ" Seçimin tek galibinin AK Parti olduğunu ifade eden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Bu seçimde herkes kendine bir rol biçebilir, ama tartışılmayacak bir şey var ki; Türkiye'de her iki kişiden biri AK Parti'ye güvenerek, oy verdi'' dedi. Seçim sonuçlarına göre vatandaşların herkese önemli mesajlar ilettiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: ''Vatandaşlarımız 'Laf, dedikodu üretene değil, iş üretene, çalışana, Türkiye'yi büyütene oy veririm' diyor. Vatandaşlarımız güvendiği partiye ve güvendiği lidere oy verdi. Çünkü koskoca bir ülkeyi emanet ediyorsunuz. Türkiye köklü devlet geleneği olan bir ülkedir. Nüfusuyla, ekonomik potansiyeli, zenginlikleri, ordusu, polisi ve iş adamlarıyla büyük bir ülkedir. Burada önemli bir mesaj daha var. Vatandaşlarımız partimizin ve Başbakanımızın 2023 vizyonuna da 'Evet' dedi. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız Türkiye'nin bir dönemine değil, geleceği için sağduyulu biçimde oyunu kullandı ve seçimini yaptı.'' Çavuşoğlu, Türkiye'nin 10 yıl içinde farklı bir konuma ulaşarak, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük 10, Avrupa'nın da en büyük üç ülkesinden biri olacağını kaydetti. Seçim sonuçlarına göre vatandaşların kendi partisine de ilettiği mesajlar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: ''Bu seçimin en önemli mesajı bizim açımızdan birlik beraberlik içinde çalışırsak, halk partimize desteğini veriyor. Halk, kendi içinde birlik ve beraberliği olmayan partilere ülkeyi teslim etmiyor. Vatandaş nasıl koalisyonlara prim vermiyorsa, kendi içinde birlik ve beraberliği olan partilere oy veriyor. Bu seçimde vatandaşlar, 'Sizlere daha çok oy vererek, sizleri güçlendirdik. Daha fazla çalışmalısınız' dedi. Bu sorumlulukları yerine getirmek için daha çok çalışmamız lazım.'' Çavuşoğlu, Antalya'nın ''sağın kalesi'' olduğunu da söyledi. Antalya'da AK Parti'nin birinci parti olmasının ''sürpriz'' olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Antalyalıların Demokrat Parti döneminden beri demokrasiye sahip çıktığını belirtti. Antalya'da Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleri haricinde tüm ilçelerde partisinin birinci olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Alanya'da da iki belde haricindeki yerlerde birinci sırada yer aldıklarını söyledi. Bu sırada Çavuşoğlu'nun yanında oturan Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, AK Parti Antalya milletvekili adaylarından Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile cep telefonuyla konuştu. Sipahioğlu'ndan telefonu alan Çavuşoğlu, Bakan Gönül'e, ''Size teşekkür ederiz. Bize ağabeylik yaptınız. Takımımıza kaptanlık yaptınız. Sizlerin ağabeyliği ile de biz burada hep beraber çalıştık. Neticelerini de birlikte aldık'' dedi.