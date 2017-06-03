"Türk lobicilik faaliyetleri soruşturmasını özel savcı devraldı"

ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasındaki bağlantıyı soruşturmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından atanan "özel savcı" Robert Mueller'in soruşturmaya Türkiye'nin lobicilik çalışmalarına yönelik iddiaları da dahil ettiği bildirildi.

Reuters haber ajansının üç ayrı kaynağa dayandırdığını bildirdiği habere göre, Başkan Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'ın 2016 yılında lobi çalışmaları için bir Türk işadamından para aldığı iddiaları, ABD'deki 8 Kasım başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasında Rus yetkililer ile Flynn ve Trump'ın kampanya ekibi arasındaki ilişkileri inceleyen soruşturmaya eklenecek.

"Virginia'daki mahkeme çağrı belgesi çıkardı"

Reuters'ın mahkeme kayıtlarına dayandırdığı bilgilere göre, Virginia'da sürmekte olan soruşturmada federal savcılar, Flynn ile Türk işadamı Ekim Alptekin arasında yapılan iş anlaşmasını inceliyor. Alptekin'in Hollanda merkezli Inovo BV şirketinin Flynn'a ait danışmanlık şirketine Fethullah Gülen konulu bir belgesel yapımı ve araştırma için Eylül-Kasım ayları arasında 530 bin dolarlık ödeme yaptığı belirtiliyor.

Reuters mahkeme çağrı belgelerine dayandırdığı haberde Virginia'daki mahkemenin Flynn, şirketi Flynn Intel Group, Alptekin ve Inovo şirketi ile ilgili banka kayıtları, belgeler ve iletişim bilgilerine ulaşmaya çalıştığını ve bunun için çağrı belgeleri çıkarıldığını belirtti.

Alptekin: Paranın büyük bölümünü özel kaynaklarımdan ödedim

Alptekin ise Reuters'a verdiği demecinde "Gülen'in Türkiye ile ABD arasındaki atmosferi nasıl zehirlediği" konusunda bir araştırma için Flynn'a ödeme yaptıklarını söyledi. Türk iş adamı, soruşturmayla ilgili olarak mahkemeden kendisine bir çağrı gelip gelmediği yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Alptekin Reuters'a yaptığı açıklamada Flynn'ın yaptığı işten memnun kaldığını, bu çalışmanın, Gülen'in şebekesinin ABD'deki işleyişini anlamakta kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Alptekin, Flynn'ın şirketine yapılan 530 bin dolarlık ödemenin büyük bölümünün kendi özel kaynaklarından, geri kalan bölümünün Inovo kaynaklarından karşılandığını belirtti.

75 sayfalık Gülen raporu

Flynn'ın Inovo ile iş bağlantısı, seçim günü internetteki bir siyasi haber sitesinde yayınlanan yorumunda Fethullah Gülen'i "radikal İslamcı" diye nitelendirmesi ve Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini savunması üzerine mercek altına alınmıştı. Reuters haber ajansının projeye yakın isimlere dayandırdığı bilgilere göre şirketi Flynn Intel Group, Gülen'le ilgili çoğunlukla medyada çıkan haberler ve video görüntülerine dayalı 75 sayfalık bir rapor hazırladı, ancak belgesel tamamlanmadı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski başkanı "özel savcı" Robert Mueller'in Türkiye bağlantısıyla ilgili Virginia'da yürüyen soruşturmayı üstlenmesi, sahip olduğu geniş yetkilerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Mueller, 17 Mayıs tarihinde Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasındaki olası bağlantıları araştırmak üzere Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein tarafından özel savcılık makamına atanmıştı. Mueller'e, soruşturmadan çıkan ya da çıkması olası tüm konuları soruşturma yetkisi de verilmişti.

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Reuters/BK/BÖ