-"TÜM KOMŞULARIMIZLA İLİŞKİLER MÜKEMMEL BOYUTA GETİRİLDİ" LİZBON (A.A) - 14.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin komşularıyla sıfır sorun politikası hedefiyle diplomasi yürüttüğünü anımsatarak, "Belki şu anda sıfır sorun yok, ama tüm komşularımızla ilişkiler mükemmel boyuta getirildi" dedi. Günübirlik resmi ziyarette bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'dan ayrılan Davutoğlu, Lizbon'dan ayrılmadan önce bu kentte bulunan İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile Lizbon Askeri Havaalanının VIP salonunda ikili bir görüşme yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren, heyetlerin katılmadığı başbaşa görüşme sonrasında basına açıklama yapan Davutoğlu, "Dün sayın (AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine) Ashton ile görüşmüştüm. İran'da sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğiyle ilgili konuları sayın Mutteki ile paylaştım" dedi. İran ile nükleer programı konusundaki müzakerelerin en kısa sürede başlamasını dilediklerini ifade eden Davutoğlu, "Bu konuda biran önce diyaloğun başlatılabilmesi için görüşmeler yapıyoruz ve bunu teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu. Davutoğlu bir soru üzerine, görüşmelerin muhtemel başlama tarihine ilişkin şu an için bir şey söylenemeyeceğini kaydetti. Öte yandan, Bakan Davutoğlu, Lizbon'daki temasları kapsamında Portekiz Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde bir konferans verdi. Davutoğlu, konuşmasında Türkiye'nin komşularıyla sıfır sorun politikası hedefiyle diplomasi yürüttüğünü anımsatarak, "Belki şu anda sıfır sorun yok, ama tüm komşularımızla ilişkiler mükemmel boyuta getirildi" dedi. Suriye, Irak, Yunanistan, Rusya, Bulgaristan ile olan ikili ilişkilerden ve son dönemlerde yapılan zirvelerden örnekler veren Davutoğlu, "Aktif barış diplomasisini tüm bölgemizde yürütüyoruz, bu bizim felsefemiz" şeklinde konuştu. Davutoğlu, Lizbon'dan ayrılmadan önce bu kentte bulunan dünyaca ünlü Çini Müzesi'ne İznik Çini Vakfı tarafından hediye edilen iki adet çini panonun açılışını yaptı. Davutoğlu, Portekiz ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin mükemmel olduğunu, ama bunlardan da önemli olanın kültürel ilişkileri geliştirmek olduğunu vurguladı. Davutoğlu ve beraberindeki heyet, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.