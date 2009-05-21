T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Tüketici okulu" ile bilinçli tüketici

21 Mayıs 2009 15:48

Tüketiciler Birliğinin, bilinçli, hakkını arayan bir tüketici profili oluşturmak amacıyla "Tüketici Okulu" açacağı bildirildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, tüketici haklarının toplumda yaygınlaşması adına tüketicilerin bilinçlendirilmesini hedefleyen "Tüketici Okulu" projesini bu ay içinde hayata geçireceklerini belirtti.

Birliğin 1997 yılından bu yana tüketici haklarının toplumda tanınması ve yaygınlaşması amacına yönelik olarak yoğun çalışma gerçekleştirdiğine işaret eden Kaya, yeni bir proje ile bu konuda önemli bir adım daha atacaklarını ifadeetti.

Kaya, şunları kaydetti:
"Bu yılın Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım, Aralık aylarının son cumartesi günü gerçekleştirilecek çalışma ile tüketicilere, hakları, hak arama yolları, bilinçli tüketim ve benzeri ana başlıklar altında bir günlük eğitim semineri verilecek ve katılımcılara eğitim sonunda sertifikaları takdim edilecektir. Her biri alanında uzman kişiler tarafından gıda, iletişim, bankacılık, elektronik, ulaşım, çevre, sağlık gibi sektörlerde yaşanan tüketici sorunları ve çözüm yolları anlatılacak ve bu konuda ülkemizdeki ilk örnek çalışmayı oluşturacak olan Tüketici Okulu ile bilinçli tüketici profilinin oluşumuna katkıda bulunulacaktır."

Ücretsiz olarak Tüketiciler Birliği Genel Merkez Eğitim Salonunda gerçekleştirilecek Tüketici Okulu'na "www.tuketiciler.org" adresindeki internet sitesinden başvuru yapılabileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24