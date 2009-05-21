Tüketiciler Birliğinin, bilinçli, hakkını arayan bir tüketici profili oluşturmak amacıyla "Tüketici Okulu" açacağı bildirildi.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, tüketici haklarının toplumda yaygınlaşması adına tüketicilerin bilinçlendirilmesini hedefleyen "Tüketici Okulu" projesini bu ay içinde hayata geçireceklerini belirtti.



Birliğin 1997 yılından bu yana tüketici haklarının toplumda tanınması ve yaygınlaşması amacına yönelik olarak yoğun çalışma gerçekleştirdiğine işaret eden Kaya, yeni bir proje ile bu konuda önemli bir adım daha atacaklarını ifadeetti.



Kaya, şunları kaydetti:

"Bu yılın Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım, Aralık aylarının son cumartesi günü gerçekleştirilecek çalışma ile tüketicilere, hakları, hak arama yolları, bilinçli tüketim ve benzeri ana başlıklar altında bir günlük eğitim semineri verilecek ve katılımcılara eğitim sonunda sertifikaları takdim edilecektir. Her biri alanında uzman kişiler tarafından gıda, iletişim, bankacılık, elektronik, ulaşım, çevre, sağlık gibi sektörlerde yaşanan tüketici sorunları ve çözüm yolları anlatılacak ve bu konuda ülkemizdeki ilk örnek çalışmayı oluşturacak olan Tüketici Okulu ile bilinçli tüketici profilinin oluşumuna katkıda bulunulacaktır."



Ücretsiz olarak Tüketiciler Birliği Genel Merkez Eğitim Salonunda gerçekleştirilecek Tüketici Okulu'na "www.tuketiciler.org" adresindeki internet sitesinden başvuru yapılabileceği bildirildi.

