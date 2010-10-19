-"TRABZONSPOR, OGÜN SAMAST'LARIN DEĞİL, KAZIM KOYUNCU'LARIN TAKIMIDIR" TRABZON (A.A) - 19.10.2010 - ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, hafta sonu Trabzonspor taraftarları ile bir grup ÖDP'li arasında Galatasaray Lisesi önünde yaşanan gerginliğe değinerek, ''Bizi üzen nokta, Trabzonspor taraftarları adıyla bizi protesto eden insanların Yasin Hayal ve Ogün Samast'ı öven slogan atmalarıdır'' dedi. ÖDP Trabzon İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Taş, hafta sonu bir grup partilinin ''dinlemelere'' ilişkin basın açıklaması yapmak üzere İstiklal Caddesi'nden Galatasaray Lisesi önüne yürüdükleri sırada bazı tatsız olayların yaşandığını söyledi. Trabzonspor taraftarı olduğunu ifade eden bir grubun partililere sözlü sataşmada bulunduğunu ifade eden Taş, ''Buradaki açıklamanın içeriği dinlemelere ilişkindi. O sırada Trabzonspor taraftarı olduğunu ifade eden bir grup, ÖDP'li arkadaşlarımıza sözlü sataşmalarla, giderek fiili ve şişe atmaya kadar giden bir yaklaşım sergiledi. Şimdi burada bizi üzen nokta şudur; birincisi basında yazıldığı gibi bir ÖDP ve Trabzonspor kavgası diye bir şey olamaz. Çünkü hepimiz Trabzonspor taraftarıyız ama bizi üzen nokta, Trabzonspor taraftarları adıyla bizi protesto eden insanların Yasin Hayal ve Ogün Samast'ı öven slogan atmalarıdır'' diye konuştu. Trabzonlu yetkili ve aydınların konu hakkında ses çıkarması gerektiğini söyleyen Taş, ''Çünkü bunlar, bu ülkenin çocuğunu, kardeşimiz Hrant Dink'i katlettiler. Bu hepimizin ayıbıdır. Bu katilleri bu kadar sahiplenmek doğru bir tutum değildir. Bunu Trabzon'a ve Trabzonspor taraftarlarına mal edemeyiz. Çünkü Trabzonspor Ogün Samast'ların değil, Kazım Koyuncu'ların takımıdır'' dedi.