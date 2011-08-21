-"Trablus bugün ya da yarın düşecek" BİNGAZİ (A.A) - 21.08.2011 - Libyalı muhaliflerin bir askeri lideri, başkent Trablus'un "bugün ya da yarın düşeceğini" söyledi. Askeri liderlerden Abdülhakim Belhak, "Birkaç saat içinde Trablus'a gireceğiz. Trablus'un kontrolünü bugün ya da yarın ele geçirmeyi umuyoruz" dedi. Bu arada muhalif güçler, Trablus yakınındaki bir cezaevinde bulunan onlarca tutukluyu serbest bıraktı. Bölgedeki AFP muhabiri, muhaliflerin Trablus'un 25 kilometre kadar batısındaki Maya cezaevinden bırakılan tutukluların araçlarla başkent yakanındaki çatışmaların olduğu bölgeye götürüldüğünü belirtti. Bazı tutukluların çok zayıflamış olduğu, bazılarının ise işkence izleri taşıdığını belirten muhabir, Libya lideri Muammer Kaddafi karşıtlarının tutulduğu Maya cezaevinin çevresinin de çatışmalara sahne olduğunu söyledi. Öte yandan muhaliflerin Trablus'a 27 kilometre batısındaki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. AFP muhabiri, yüzlerce muhalifin buradan cephanelik aldığını belirtti. (AFP-ŞYM-MVA)