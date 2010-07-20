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Politika

"TORBA YASA TASARISI''NA PROTESTO ANKARA (A.A)

20 Temmuz 2010 16:25

-"TORBA YASA TASARISI''NA PROTESTO ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri, TBMM gündemindeki ''Torba Yasa Tasarısı''yla ''işçi sağlığı ve güvenliği alanının taşeronlaştırılmak ve piyasaya açılmak istendiği'' gerekçesiyle eylem yaptı. TTB Genel Sekreteri Feride Aksu Tanık, TBMM Dikmen Kapısı önünde, ''İşçi Cinayetleri Durdurulsun, Torba Yasa Geri Çekilsin'' yazılı pankartın önünde grup adına basına açıklama yaptı.  Tanık, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ''Torba Yasa Tasarısı''nda işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çok önemli maddelerin yer aldığını ifade etti.  Bu yasa tasarısında yapılan düzenlemelerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, hekimlerin iş yeri hekimi olabilmesi ya da mühendislerin iş güvenliği uzmanı olabilmesi için almaları gereken eğitimi belirleyeceğini öne süren Tanık, bakanlığın bu eğitimi verecek kuruluşları yetkilendiren ve hekim ve mühendislerin iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilmesini belgelendiren kurum haline gelmeye çalıştığını savundu. Siyasal iktidarın düzenlemeyle işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının vazgeçilmez yapıları olan TTB ve TMMOB'un rolünü dışlamaya, sıradanlaştırmaya çalıştığını öne süren Tanık, ''Eğitim dahil olmak üzere işçi sağlığı ve güvenliği bir pazar haline getirilmekte ve can pazarına dönüştürülmektedir. Bu düzenlemelerin amacı, işçi sağlığı ve güvenliği alanını tümüyle piyasaya açmak, bu alandaki taşeron firmalara rant ve kar alanı sağlamaktır'' dedi.  Yasanın geri çekilmesini isteyen Tanık, ''İşçi sağlığı, iş güvenliği hizmetleri, taşeron firmaların kar hırsına kurban edilmesin'' diye konuştu.

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