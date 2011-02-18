-"TORBA KANUN" KÖŞK'E GÖNDERİLDİ TBMM (A.A) - 18.02.2011 - Kamuoyunda ''Torba Kanun'' olarak bilinen düzenleme, onay için Cumhurbaşkanlığına gönderildi. TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü, bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile çok sayıda kanunda değişiklik öngören, 216 madde ve 18 geçici maddeden oluşan yasa üzerinde çalışmalarını tamamladı. Yasa, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in imzasının ardından onay için Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün yasayı 15 gün inceleme süresi bulunuyor.