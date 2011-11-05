-"Toplumsal ihtiyaçtan kaynaklanıyor" BLAGAY (A.A) - 05.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili, ''Bayramdan sonra, kısmen başlamış çalışmayı son bir noktaya getireceğiz diye düşünüyorum'' dedi Bakan Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak ve Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği Bosna-Hersek'te Anadolu Alperenleri'nden Sarı Saltuk'un türbesi ve tekkesinin bulunduğu Blagay'da AA muhabirinin bedelli askerlikle ilgili sorularını yanıtladı. ''Bedelli askerlikle ilgili çalışmalar şu anda ne aşamadadır'' şeklindeki soru üzerine Bakan Yılmaz, şu ana kadar 3 defa bedelli askerliğin çıkartıldığını anımsattı. Bakan Yılmaz, şöyle konuştu: ''Belli dönemlerde hayli yığılmalar olmuş, belli yaşın üstündekilerini askere alamamışsınız, dolayısıyla bundan sonra da alsanız etkin bir şekilde bunlardan askerlik hizmetinden faydalanabilir misiniz? Bunları düşünerek Genelkurmay Başkanlığımızın da görüşlerini alarak, bayramdan sonra, kısmen başlamış çalışmayı son bir noktaya getireceğiz diye düşünüyorum. Bu toplumsal bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Yoksa herhangi bir başka ihtiyaçtan dolayı bu çalışma yapılmıyor. Yaşı 35'i geçmiş, 30'u geçmiş, 38 olmuş, 40 olmuş, hatta 45 olan bile var. Siz bunları ne yapacaksınız? Ailesinden, çocuklarından, işinden ayırıp askere mi alacaksınız?, Birçoğu yurt dışında da olabilir yani. Dolayısıyla toplumumuzun somut gerçeği böyle bir düzenleme yapmayı mecbur kılıyor. Bir çalışma yapacağız, Bakanlar Kurulu'na arz edeceğiz. Nihai karar böyle verilecek.'' Bakan Yılmaz, ''bu çalışmanın ne kadar bir sürede tamamlanmasının öngörüldüğü'' yönündeki soruya da ''Bayramdan sonra başlayacağız, arkadaşlarımızın çalışmalarına bağlı'' yanıtını verdi. ''Bu çalışmanın mali bir ihtiyaçtan kaynaklanıp, kaynaklanmadığı'' şeklindeki soru üzerine de Bakan Yılmaz, şöyle konuştu: ''Bizim bu çalışmamız bir mali ihtiyaçtan dolayı yapılmamaktadır. Öncelikle Türkiye 1 milyar doların üzerinde yardım etmekte. Sadece Somali'ye yaptığımız yardım 500 milyon dolardır. Bu çalışma, bir mali ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır. Genel bir sosyal gerçeklikten kaynaklanan bir ihtiyacı karşılamak için yapılacak bir düzenlemedir.