-"Toplu sözleşme" tasarısı bu ay yasalaşır ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu çalışanları ile yapılacak toplu sözleşmeye ilişkin uyum yasasının büyük oranda hazır ve TBMM'ye sevk edilme noktasında olduğunu belirterek, ''Onu da ocak ayı içerisinde yasalaştırır ve kamu konfederasyonlarımızla toplu sözleşme masasına otururuz'' dedi. Çelik, HAK-İŞ Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu heyetini kabul etti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kabulde yaptığı konuşmada, 12 Eylül döneminde çıkarılan birçok mevzuatın değişmesine rağmen sendikalar yasasının 30 yıldır değiştirilemediğini söyledi. Bu yasayla ilgili yapılacak düzenlemeler konusunda diğer işçi konfederasyonları ve TİSK ile mutabakata vardıklarını, ancak bugüne kadar bir gelişme olmadığını ifade eden Arslan, ''Bu ne menem bir yasaymış ki değiştiremiyoruz. 3 konfederasyon üzerinde uzlaşmasına rağmen tasarı Bakanlar Kurulunda bir türlü gündeme gelmedi. 12 Eylül ile hesaplaşmak sadece generalleri yargı önüne çıkarmakla olmuyor. 12 Eylül yasaları hala önümüzde. Bunların süratle değiştirilmesini istiyoruz'' dedi. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt ile ilgili tasarının en kısa sürede yasalaşmaması halinde birçok sendikanın yetkisiz, binlerce işçinin toplu sözleşmesiz kalacağını ifade eden Arslan, tek çarenin bu tasarının bir an önce yasalaşması olduğunu dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de tasarıdaki ana ihtilaf konusunun halen yüzde 10 olan işkolu barajı olduğunu bildirdi. İstatistiklerin yayımlanmasıyla ilgili daha önce bir öteleme kararı alındığını, buna göre bu istatistiklerin 17 Ocak'ta açıklanacağını hatırlatan Çelik, yeni bir ertelemenin gündemlerinde olmadığını belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilerin yıpranma hakkıyla ilgili açıklamaları hatırlatılarak bu yönde bir düzenlemenin söz konusu olup olmayacağı da sorulan Çelik, bu konuda çok değerlendirme yaptıklarını söyledi. Çelik, şunları kaydetti: ''Önümüzdeki süreçte, Sayın Başbakanımıza ne şekilde arz edildi bilemiyorum, ama mutlaka kendilerinin de bir talimatı olacaktır. Bizim burada işyerlerindeki, iş kollarındaki risk alanlarıyla ilgili bir değerlendirmeydi bu geçtiğimiz dönem ve bilimsel olarak ortaya konan risk merkezli ağır iş kollarına dönük yıpranma payı düzenlemesi gerçekleşmişti. Gazeteci arkadaşlarımızla ve tüm çalışanlarla ilgili ne gibi risk alanları var, yeni bir değerlendirmeyle ele alınabilir ve bu çerçevede Sayın Başbakanımızın talimatını alır ve ona göre bir değerlendirmeyi de paylaşırız.'' Memurların toplu sözleşmesi sürecinde hakem heyetinin oluşumuyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Çelik, 15 Ocak'ta kamu çalışanlarının zam oranlarının belirleneceğini, anayasa değişikliğiyle bunun masada belirlenmesinin öngörüldüğünü hatırlattı. 15 Ocak tarihinin yaklaştığını, geçmiş döneme ait enflasyon farklarının açıklandığını dile getiren Çelik, ama ücretlere yapılacak zamla ilgili uyum yasasının çıkması gerektiğini belirtti. Çelik, burada ihtilaflı bir iki konu olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hakem heyeti konusunda Sayıştay Başkanı olabileceği gibi daha da geniş tutulması şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Yani, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay başkanlarının ve daire başkanlarının olabileceği şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Bu yönüyle çok ihtilaf konusu olmuyor. Yargıdan bir yetkilinin dönemsel olarak başkanlık yapması şeklinde bir değerledirme. Ama orada da gerek toplu sözleşme hizmet kolu bazında ne şekilde olacak, yerel yönetimlerle ilgili şu anda yapılan toplu sözleşmeler var. O konularla ilgili konfederasyonların bazı talepleri var. Kamu çalışanlarıyla ilgili yapacağımız toplu sözleşme uyum yasası çok daha hazır bir vaziyette diyebilirim. Hemen sevk edilme noktasında. Onu da ocak ayı içerisinde yasalaştırır ve kamu konfederasyonlarımızla toplu sözleşme masasına otururuz.''