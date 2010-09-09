-"TOPARLANMA TAHMİN EDİLENDEN YAVAŞ OLABİLİR" LONDRA (A.A) - 09.09.2010 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik toparlanmanın daha önce tahmin edilenden yavaş olabileceğini, ancak resesyona dönüş ihtimali olmadığını bildirdi. Merkezi Paris'te bulunan OECD'nin son değerlendirmesinde yer verilen tahminlere göre, bu yılın ikinci yarısında sanayileşmiş G7 ülkeleri yıllık bazda yaklaşık yüzde 1,5 büyüyecek. Mayıs ayı tahminlerinde G7 ülkelerinin bu yılın ikinci yarısında yüzde 1,75 büyüyeceği öngörülmüştü. OECD Başekonomisti Pier Carlo Padoan yaptığı açıklamada, küresel ekonomik toparlanmanın daha önce tahmin edilenden yavaş olabileceğini, ancak bir başka resesyon ihtimalinin olmadığını belirtti. Son veriler ışığında OECD, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2, dördüncü çeyrekte ise yüzde 1,2 büyümesini bekliyor. Japonya ekonomisinin ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,6, dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 büyüyeceği öngörülüyor. Örgüte göre, Avrupa'nın üç büyük ekonomisi Almanya, Fransa ve İtalya'nın üçüncü çeyrekteki büyümesi yüzde 0,4, dördüncü çeyrekteki büyümesi ise yüzde 0,6 olacak.