-"TOGEM'E HAMİLİK YAPMANIN GURURUNU YAŞIYORUM" ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezine (TOGEM) hamilik yapmanın eşsiz gurur ve memnuniyetini yaşadığını belirterek, ''Evi aydınlanan her ailenin, gözleri parlayan her bir çocuğumuzun, tebessüm eden her bir kardeşimizin mutluluğunu ben de yüreğimde hissediyorum'' dedi. Grand Rixos Hotel'de düzenlenen Ankara TOGEM tanıtım programına, Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı. Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada, Üsküdar'da mütevazi bir girişim olarak başlattıkları Toplumsal Gelişim Merkezi anlayışının dalga dalga büyüyerek bütün Türkiye'yi kucaklayan bir yardım hareketine dönüştüğünü söyledi. TOGEM'i kurarken amaçlarının hayırseverlerin katılımıyla örgütlü bir yardım faaliyeti başlatmak olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Zira hayırseverlerin bireysel olarak yaptığı yardımlar, birbirinden kopuk olduğu, birbirinden habersiz olduğu için tam isabet kaydedemiyor, ihtiyaçları tam olarak gideremiyordu ve her ihtiyaç sahibine ulaşamıyordu. Öyle ki bir yoksul aileye 10 çift ayakkabı giderken, bir başka yoksul ailenin varlığı bile bilinmiyor, bu nedenle de yapılan yardımlar adresini tam olarak bulamıyordu'' diye konuştu. Yardımları bir merkezden kontrol etmek, eşit dağılımı sağlamak, ihtiyaçları tespit edip uygun adreslere isabetli şekilde dağıtmak için TOGEM'i kurduklarını bildiren Erdoğan, ''Bu millet vereniyle, alanıyla bizim için çok önemlidir yaklaşımı doğrultusunda TOGEM'i kurmakla ne kadar önemli bir adım attığımızı bugün çok daha net olarak görüyoruz'' dedi. Üsküdar'ın sınırlarını çoktan aşan TOGEM'in şu anda Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine elini uzatır hale geldiğine işaret eden Erdoğan, bugüne kadar, gıda, eşya, giyim, kömür, kitap yardımlarından okul öncesi eğitim kurumlarının kurulmasına kadar geniş bir alanda yüz binlerce insana el uzatıldığını dile getirdi. -''TOPLUMSAL DUYARLILIK GÖNÜLLERİ FETHETMEYE BAŞLADI''- Artık başka illerde, başka ilçelerde de TOGEM'ler kurulmaya, toplumsal duyarlılığın artık gönülleri fethetmeye başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''İlk kez Üsküdar'da başlattığımız bu yardım hareketinin bugün Ankara'daki ikamet yerim olan Keçiören'e de ulaşmış olmasından büyük heyecan duyuyorum. Keçiören hızla büyüyen, gelişen ve güzelleşen bir ilçemiz. Ancak önemli oranda gecekondu bölgesini de barındıran Keçiören, hiç kuşkusuz yoksulların tek tek bulunup, onlara el uzatılmasını da bekliyor. Yoksullar gelip bizi bulmayacak, onların kapımıza gelmesini asla beklemeyeceğiz, tam tersine bizler gidip yoksulları bulacak, onların kapısını çalacak, onlara ellerimizi uzatacağız. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum, Keçiören Subayevleri, Etlik, Aktepe, Tepebaşı gibi mahallelerden ibaret değil, Keçiören'de Ufuktepe, Bağlum, Kuşcağız gibi mahalleler de var. Şehir merkezinden uzağa savruldukça, gecekonduların yoğunlaştığı, yoksulluğun derinleştiği, gönüllerin ıssızlaştığı semtler var. Keçiören Belediyemiz, Keçiören'deki yardım derneklerimiz imkanlar ölçüsünde bu semtlere, ailelere ulaşıyorlar. Ama Keçiören TOGEM olarak çok daha geniş, organize, çok daha heyecanlı biçimde Keçiören'deki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacağımıza, tüm hayırseverlere de örnek teşkil edeceğimize yürekten inanıyorum.'' Şu anda dahi bu heyecanın karşılığının ortaya çıkmış durumda olduğunu ifade eden Erdoğan, ''150 aile Keçiören TOGEM'in gıda ve giyim yardımlarından yararlanmıştır. 18 okulda engelli öğrencilerimize ulaşılmıştır'' dedi. Keçiören TOGEM'in heyecanla, samimiyetle, emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Ben böyle bir hayır hareketine öncülük etmenin, TOGEM'e hamilik yapmanın eşsiz gurur ve memnuniyetini yaşıyorum. İnanın evi aydınlanan her ailenin, gözleri parlayan her bir çocuğumuzun, tebessüm eden her bir kardeşimizin mutluluğunu ben de yüreğimde hissediyorum. Eminim ki hayırseverlerimiz de bu hissiyatı paylaşıyorlardır. Sahip olduklarını paylaşanlar, onu asla eksiltmezler. Tam tersine daha da çoğaltırlar. Ne kadar verirseniz, verdiklerinizin de gönül zenginliğinizin de arttığını, bereketlendiğini göreceksiniz. Bir çocuğu sevindirmenin, bir çocuğun geleceğini aydınlatmanın, bir aileye sıcacık bir el uzatmanın bedeli hiçbir şeyle ölçülemez. Hayırseverlerimiz işte bu bedelsiz mutluluğu yaşıyorlar. İnanıyorum ki Keçiören'deki tüm kardeşlerimiz de bu mutluluğu yaşamak isteyecek ve TOGEM'in hayır hareketine katkıda bulunacaklar. Ben bir daha ki buluşmamızda Keçiören TOGEM'in kat kat büyüdüğünü görmeyi gerçekten çok istiyorum. Ulaşılan aile sayısının, sevindirilen çocuk sayısının, yapılan faaliyet sayısının kat be kat arttığını duymak ve görmek istiyorum. Bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum.'' -''MÜTHİŞ BİR İŞ YAPIYORLAR''- TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da TOGEM'in pek çok hayırseveri bir araya getirdiğini, engelli vatandaşlar öncelikli olmak üzere toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirterek, ''Aslında insanların hayatlarındaki engelleri kaldırıyorlar. Müthiş bir iş yapıyorlar. Topluma faydalı oluyorlar'' dedi. Halka da Hak'ka da hizmet etmenin yolunun insana faydalı olmaktan geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Biz 'İnsanın en hayırlısı insana faydalı olandır' kültüründen geliyoruz'' diye konuştu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise TOGEM'in faaliyetlerini gönüllülük esasıyla sürdürüyor olmasının çabasını daha da anlamlı kıldığını belirterek, yoksullukla mücadelede Keçiören Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Ak, yoksulluğu ve bunun yarattığı acıları toplum olarak, ülke olarak ortadan kaldırmanın en öncelikli hedef olması gerektiğini kaydetti. Programda, İstanbul TOGEM Başkanı Saadet Gülbaran, Emine Erdoğan'a hediye sundu. Ardından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun bağışladığı bilgisayarlardan 5'i, sahneye çağrılan çocuklara Erdoğan ve Hisarcıklıoğlu tarafından verildi. Daha sonra, Emine Erdoğan, TOGEM'e katkıda bulunanlara plaket verdi. Bu sırada plaket almak üzere Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın eşi Songül Çağlayan'ın sahneye çağrılması üzerine Emine Erdoğan, ''Sayın Zafer Çağlayan Bey, orada oturmayın lütfen, gelin vazifenizi yapın, eşinizin ödülünü siz verin'' deyince, davetlilerden büyük alkış aldı. Sahneye gelen Zafer Çağlayan, eşine plaketini takdim etti. Gecede, müzik dinletisinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu bir gösteri sundu. Gösterinin ardından Emine Erdoğan, dans topluluğuyla fotoğraf çektirdi.