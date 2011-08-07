-"TİYATRO AŞKINA" BAKANLIKTAN DESTEK ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011-2012 sanat sezonunda özel tiyatrolara 3 bin 500 TL destek verecek. Profesyonel, profesyonel çocuk, amatör ve geleneksel başlığı altında gerçekleşecek destekten yararlanmak isteyen tiyatrolar başvurularını 15 Ağustos'a kadar yapabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Vekili Ömer Bozoğlu, Bakanlıkça özel tiyatrolara 2011-2012 sanat sezonunda yapılacak desteğe ilişkin başvuruların Temmuz ayında başladığını söyledi. Türk tiyatrosunun yaygınlaşması, oyun yazarlarının teşvik edilmesi ve oyunların kalitesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen desteğin 4 kategoride olduğunu anlatan Bozoğlu, ''Profesyonel, profesyonel çocuk tiyatroları, amatör ve geleneksel tiyatrolar başlığı altında topluyoruz desteğimizi. Önümüzdeki sanat sezonu için ilana çıktık, 15 Ağustos'a kadar başvuruları alacağız'' dedi. Başvuruların ardından jürinin değerlendirme yapacağını, ilgili sanat birimlerine maddi desteklerin sağlanacağını dile getiren Bozoğlu, şöyle devam etti: ''Amatörlere, Anadolu'nun değişik kentlerinde sanatsal anlamda yeterli destek bulamayanlara ulaşmak istiyoruz. Buralarda tiyatro yapan amatörleri desteklemeye çalışıyoruz. Bazı şehirlerimizin köylerinde tiyatro yapanlar var onlar da desteğimizden yararlansın istiyoruz. Bireysel geleneksel olarak tiyatro yapıp ama bunu bulunduğu şehirde ve bölgede yaygınlaştırmak isteyen, Karagöz, kukla oynatıcılarını da destekliyoruz. Profesyonel anlamda yerleşik sahnesi olan ya da olmayan ama bunu artık profesyonel olarak icra eden tiyatro çevrelerinin de bir nebze olsun işleyişine kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz.'' Özel tiyatrolara bu yıl 3 bin 500 TL destek verileceğini kaydeden Bozoğlu, ''Bu yıl tamamen genel bütçeden ayrılan bir destek var. Bu da devletimizin bu konuya ilgisinin bir göstergesi'' diye konuştu. Destekten yararlanmak isteyen tiyatroların Bakanlığın ya da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet sitesinden başvuru şartlarını öğrenebileceğini belirten Bozoğlu, ilgilenenlerin 15 Ağustos'a kadar başvuru formunu doldurup posta ya da kargo yoluyla gönderebileceklerini sözlerine ekledi.