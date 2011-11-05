-"THY Avrupa'da 4. büyük" KOCAELİ (A.A) - 05.11.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, ''Avrupa'nın şu an en büyük dördüncü şirketiyiz. Hedefimiz Avrupa'daki havayolu şirketleri arasında ilk üçe girmek'' dedi. Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin 177 uçağıyla hizmet verdiğini belirterek, Türkiye'deki 47 havaalanına uçuş gerçekleştirildiğini söyledi. THY'nin, ''uçulmadık yer kalmasın, uçmayan insan kalmasın'' sloganıyla hareket ettiğini kaydeden Topçu, ''Ülkemiz büyüdükçe, refaha kavuştukça insanlarımız havayolunu daha çok tercih ediyor'' dedi. Bu açıdan bakıldığında vatandaşların 6 saatin üzerindeki karayolu yolcuklarının yerine havayolunu tercih ettiklerini gördüklerini anlatan Topçu, artık şehirleri bölgesel uçuşlarla birbirine bağlandığını belirtti. THY'nin 2023'e kadar bazı hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Topçu, ''Türkiye'nin 2023'de dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girme hedefini gerçekleştirmek için biz de dünyanın en büyük 10 havayolu şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz. Bu konuda planlarımızı yaptık ve bunları uygulamaya başladık'' diye konuştu. THY'nin şu anda uçuş noktası bakımından dünyanın sekizinci havayolu şirketi olduğunu vurgulayan Topçu, şöyle devam etti: ''Avrupa'nın şu an en büyük dördüncü şirketiyiz. Hedefimiz Avrupa'daki havayolu şirketleri arasında ilk üçe girmek. Bunu da hem uçak sayılarını ve uçuş noktalarının arttırarak hem de THY'nin kendi içindeki reorganizasyonları ve yatırımlarıyla sağlayacağız. Bunun dışında taşıdığımız yolcu sayısını ve elde ettiğimiz ciroyu da arttırmayı hedefliyoruz. Bu yılın sonunda yolcu sayısının 35 milyona ulaşacağını düşünüyoruz. Bunların hepsi bir arada değerlendirildiğinde dünyanın en büyük 10 havayolu şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz.''