-"Terörle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, terörle mücadelede kararlılıklarını dile getirerek, ''Hükümet olarak terörle mücadelemizi, demokratik kazanımlarımızdan, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden her boyutta aralıksız sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz'' dedi. Şahin, Valiler Toplantısı'ndaki konuşmasında, toplantıda güvenlik başta olmak üzere illerdeki yatırım ve hizmetlerin değerlendirileceğini bildirdi. Bu toplantıların her yıl geleneksel olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Şahin, burada dile getirilen hususların çalışmalarına ışık tuttuğunu söyledi. 3 gün sürecek toplantıda illerde yatırımlar gerçekleştiren bakanların da çalışmalarını değerlendireceklerini ifade eden Şahin, toplantının bu açıdan büyük önem taşıdığına işaret etti. Konuşmasında Bakanlığının projeleriyle ilgili bilgiler de aktaran Şahin, vatandaşa adaletli bir hizmet götürmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli adımlar attıklarını, bu kapsamda her türlü teknolojik imkana sahip kriminal laboratuvarların hizmete sokulduğunu, Mobese'lerden azami ölçüde yararlandıklarını kaydeden Şahin, bu çalışmalardan olumlu sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi. İlerleyen süreçte Mobese'nin tüm ilçelerde yaygınlaştırılacağını bildiren Şahin, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini, özellikle okul çevresindeki uyuşturucu şebekelerinin çökertilmesine karşı büyük başarılar elde ettiklerini söyledi. Şahin, ''İzmir örneğinde olduğu gibi bütün karakolları ve gözlem odalarını kamera sistemiyle donatarak, hem ihtimal dahilindeki bireysel hataları hem de mensuplarımızın iftiralara maruz kalmasını önlemek amacındayız'' diye konuştu. Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Terör hukuk devletinin, demokratik sistemlerin ve bireysel özgürlüklerin karşısındaki en önemli tehlike ve tehdittir. Terör faaliyetleri, demokratik hakların kullanılmasını tehlikeye sokmakta, hukuk devleti esasına dayalı toplum düzeninin bozulmasını hedeflemekte, halkın korku ve paniğe kapılmasına toplumdaki siyasi, ekonomik ve sosyal yapıların büyük ölçüde zarar görmesine sebebiyet vermektedir. Ülkemiz yıllardır bölücü terör örgütünün tehdidine maruz kalmış, birlik ve bütünlüğü hedef alınmıştır. Hükümet olarak terörle mücadelemizi demokratik kazanımlarımızdan, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden her boyutta aralıksız sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın devletimize olan güven duygularını pekiştirici tedbirler almaya valilerimiz, güvenlik güçlerimizle birlikte devam edeceğiz. İnsanlarımızın cepheleşmesine neden olacak, ayrışmasına zemin hazırlayacak, her türlü uygulamalardan özellikle ve özenle kaçınacağız.''