-"Terörle mücadele sonuna kadar devam edecek" YOZGAT (A.A) - 21.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, terörle mücadelenin, terörün kökü kazınana kadar, terör bitene kadar süreceğini vurgulayarak, ''Takip ettiğiniz hava operasyonları, kara operasyonlarıyla terörün inlerine dönük bir takım operasyonlar yapıldı ve bu operasyonlar bundan sonraki süreç içerisinde de ihtiyaç duyulduğu, gerek duyulduğu her an tereddütsüz yapılacak, mücadele sonuna kadar devam edecektir'' dedi. Çeşitli ziyaretler için Yozgat'a gelen Bozdağ, Kadışehri ilçesindeki hayvan pazarının açılışını yaptı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, açılan hayvan pazarının bereketli olmasını diledi. Kadışehri Hayvan Pazarı'nın, Yozgat'ın ilçeleri arasındaki en canlı hayvan pazarlarından biri olduğunu dile getiren Bozdağ, pazarın; Yozgat'ın Akdağmağdeni, Sorgun, Saraykent, Çekerek ilçeleriyle, Tokat'ın da bazı ilçelerine hizmet vereceğini söyledi. Pazarla ilgili geçmişte çeşitli sıkıntılar olduğunu, ancak şimdi yeni adımların atıldığını aktaran Bozdağ, bu çerçevede canlı hayvan pazarının modern görünümüyle yeniden hizmete açıldığını ifade etti. -Somali ziyareti- Bozdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçtiğimiz gün Somali'ye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatarak, özellikle Ramazan ayında Türkiye'den Somali'ye ciddi yardımlar yapıldığını söyledi. Dünyanın, günümüzde çok küçüldüğünü vurgulayan Bozdağ, ''Şimdi sadece akrabasına, komşusuna yardım etmek yetmiyor. Çünkü dünyanın uzağı yakını kalmadı. Artık Somali bizim üst komşumuz gibi. Artık dünyanın başka bir yerinde açlık, yokluk, kıtlık varsa bizim için de açlık, yoklu, kıtlık var. İnsanlar bunun acısını yüreğinde hissediyor'' dedi. Bazılarının, ''Türkiye'de de mağdur insanlar var, siz Somali'ye gidiyorsunuz'' diye kendilerini eleştirdiğini dile getiren Bozdağ, yüreklerinde merhamet olanların, başkalarıyla paylaşmayı bilenlerin, dünyanın neresinde bir mağduriyet olursa olsun ''adam bana ne git'' diyemeyeceğini söyledi. Kadışehri'nde yardıma muhtaç birisi olsa, bu kişiye komşularının, akrabalarının ve devletin yardım edebileceğini dile getiren Bozdağ, Somali'de ise herkesin yardıma ihtiyacı olduğunu, bu nedenle kimsenin kimseye yardım edemediğini ifade etti. Türk Milletinin sadece Somali gibi Müslüman ülkelerde değil, tarih boyunca yardıma ihtiyacı olan her ülkeye yardım elini uzattığının aktaran Bozdağ, ''Sadece dini vesayetlerle değil, insani vesayetlerle biz her zaman darlık, kıtlık, çaresizlik içinde olanın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz'' diye konuştu. -''Terör konusu 74 milyonun ortak konusudur''- Son günlerde yaşanan terör olaylarına da değinen Bozdağ, hükümetin kararlı bir şekilde terörle mücadelesini sürdürdüğünü ve sürdürmeye de devam edeceğini bildirdi. Bozdağ, şunları kaydetti: ''Terörle mücadele terörün kökü kazınana kadar, terör bitene kadar devam edecektir. Takip ettiğiniz hava operasyonları, kara operasyonlarıyla terörün inlerine dönük bir takım operasyonlar yapıldı ve bu operasyonlar bundan sonraki süreç içerisinde de ihtiyaç duyulduğu, gerek duyulduğu her an tereddütsüz yapılacak, mücadele sonuna kadar devam edecektir. Türkiye büyük bir ülke. Bugüne kadar tüm terör örgütleri ne emel beslediyse, hiçbirisi emellerine ulaşamadı, hepsi hüsranla bitti sonları. Terör örgütü PKK da sonu hüsranla biten örgütler arasına girecektir ve hiçbir emeline ulaşamayacaktır. Terör konusu, partilerin konusu, kişilerin konusu, Sivil Toplum Kuruluşlarının konusu değil. Terör konusu 74 milyonun ortak konusudur. Bu anlayışla bakmamız lazım. Terör olduğu zaman teröre karşı tek yürek tek ses olması gerekenler; terör saldırısı olduğu zaman AK Parti'ye karşı 'Bak işte bir eleştiri konusu bulduk' diye AK Parti'ye karşı tek yürek tek yumruk olurlarsa, terörün ekmeğine o zaman yağ sürmüş oluruz. Biz teröre karşı tek yürek olacağız. Onun için diyoruz ki terör konusu Türkiye'de iç politikada iç siyasetin konusu olmaktan kesinlikle çıkarılmalı ve terör, partiler üstü sorun olarak telakki edilmeli. Ve bu soruna bütün siyasi partiler iktidardaymış gibi anlayış içerisinde bakıp, iktidarda olan partiye yardımcı olmalıdırlar. Biz bunu yaparsak, teröre karşı daha başarılı olmanın yollarını, imkanların buluruz ama maalesef bunu başaramadık.'' -Hakkari'deki hain saldırı- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bozdağ, Hakkari'deki hain saldırıda şehit olduğu belirtilen Uzman Çavuş Erhan Ar'a ilişkin olay yerinde bazı bulgulara rastlandığına yönelik haberlerin sorulması üzerine, ''Bu konuda bize gelen bir bilgi yok. Varsa bile bize ulaşmadı'' dedi. Konuşmanın ardından hayvan pazarının açılışını Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ile Ertuğrul Soysal ve Yozgat Valisi Necati Şentürk birlikte yaptı.