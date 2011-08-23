-"Terörle mücadele hukuk çerçevesinde yürütülecek" KIRIKKALE (A.A) - 23.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, terörle mücadele güvenlik boyutuyla devam ederken, hukukun içinde kalınacağını, demokratikleşme çalışmalarının süreceğini belirterek, vatandaşların bundan endişelerinin olmamasını istedi. Başbakan Yardımcısı Atalay, yerel bir gazete tarafından organize edilen ''Ahmet Yesevi'de Buluşmak'' konulu konferansa katılmak üzere geldiği Kırıkkale'de Vali Hakan Yusuf Güner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, Ramazan Bayramı ile 30 Ağustos Bayramı'nın bir arada kutlanacağını, bayramların kardeşlik, birlik, bütünlük, dayanışma anlamına geldiğini söyledi. Atalay, şöyle konuştu: ''Bu sene 30 Ağustos ile Ramazan bayramı aynı tarihe denk geliyor. İki bayramı bir arada kutlayacağız inşallah. Ramazan ayı da zaten yardımlaşma anlamında toplumumuzda çok farklı algılanıyor. İnşallah bu iki bayramı huzur içinde geçireceğiz. Onun için de her türlü tedbir alınıyor. Bakanlar Kurulunda bayramdan önceki pazartesinin yarım gününü ve bayramdan sonraki cuma gününü de tatil ettik.'' Bir gazetecinin, ''Demokratik Açılım sürecek mi?'' sorusunu yanıtlayan Atalay, bu konuyu değişik vesilelerle açıkladıklarını, geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulunun açıklamasında bunun hepsinin olduğunu bildirdi. Demokratik Açılım ile ilgili entegre proje uyguladıklarını bildiren Atalay, ''Hükümet olarak, entegre proje uyguluyoruz, entegre bir strateji. Yani hiçbir boyutu ihmal etmeden. Tabii ciddi şekilde yürütülecek, ama daima hukuk içinde olacağız, demokratikleşme çalışmalarımız daima devam edecek'' dedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, son zamanlarda güvenlikle ilgili tedbirlerin artırılması ve sınır ötesi operasyonların, akıllara 90'lı yılları getirdiğinin ifade edildiğini söyleyerek, ''Tabii askerimize, polisimize, insanımıza terör saldırıları olunca buna misli ile müdahale atmak gerekir. O konuda hiçbir boşluk söz konusu olmaz ve olmayacak. Yani güvenlik tedbirlerimiz en ciddi şekilde sürecek. Yarın da Terörle Mücadele Yüksek Kurulunu topluyorum, bütün kurumlarımız arasında çok büyük bir işbirliği ve koordinasyon sürdürüyoruz'' dedi. Atalay, şunları kaydetti: ''90'lı yıllar deyince akla şunlar geliyor: İnkar politikaları, şiddet, işkence, faili meçhuller, hukuk dışılıklar. Asla bu dönemde hukuk dışılığa meydan verilmeyecek. Milli Güvenlik Kurulu bildirisi mutadın da dışında uzun tutuldu iyi anlaşılsın diye. Terörle mücadele güvenlik boyutuyla sürerken, hukukun içinde kalınacak, demokratikleşme çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızın bundan endişeleri olmasın. Asla 90'lı yıllara dönüş gibi falan çağrışım söz konusu olmasın. AK Parti ile AK Parti hükümetleri ile 90'lı yılların bir arada anılması bile söz konusu olamaz.''