-"TERÖRİSTLERİN GÜZERGAHINI KULLANMIŞLAR" SAMSUN (A.A) - 22.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Samsun'un Havza ilçesinde ''dur'' ihtarına uyulmaması sonucu yaşanan olayla ilgili olarak, "O bölge teröristin geçiş güzergahıdır. Talihsiz bir şekilde onlar geçmişlerdir ve biri maalesef vefat etmiştir. Üzüldük" dedi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Bakan Şahin, bugün hükümetin iki bakanı olarak Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru bir seyahat gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldiklerini söyledi. Samsun'un ''güneşin doğduğu il'' olduğunu ifade eden Şahin, ''İnşallah bir gün güneşin doğuşunu izlemek için de geliriz. Bu güzel şehir benim için de önemli ve özel bir şehir. Görevimiz, pozisyonumuz gereği Samsun'umuzun her açıdan gelişmesi için sorumlu olduğum konular başta olmak üzere bakanlığımın ilgi alanına giren konular ve onun dışında devletin her türlü faaliyeti açısından değerlendirilmesi gereken konularda valimizle birlikte görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler bugüne has görüşmeler değil. İlk günden beri devam eden ve gerektiğinde sürecek olan görüşmeler'' diye konuştu. Samsun'un Karadeniz'in merkez ili olma özelliğini taşıdığını belirten Şahin, ''İçişleri Bakanlığı olarak Samsun'da çok önem arz eden, sorun haline gelmiş bir şeyimiz yok. Bu, sorun olmayan illere ilgisiz kalmak anlamına da gelmez. Daha da önemlisi bir yerde sıkıntı ve sorun olmadan oralarla ilgilenmek ve sorunsuz bir hayatı insanımıza, ülkemize sağlayabilmektir asıl olan. İçişleri güvenlik alanı anlayışı konseptine göre, önleyici zabıtayı, önleyici güvenliği vaktinde almak ve vukuatı oluşturmamaktır. Her alanda olduğu gibi güvenlik alanında da daha önden giden proaktif bir yaklaşım içinde Samsun'umuzda da Sivas'ımızda da Diyarbakır'ımızda da bir çalışmanın içinde arkadaşlarımızla birlikte oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz'' dedi. Bakan Şahin, önceki gece Havza'da yaşanan üzücü olayın sorulması üzerine de şunları kaydetti: ''Önceki gece Havza'da saat 22.30 sularında, sonucu itibariyle maalesef başlangıcı ve mantığı, alandaki tedbiri itibariyle memnuniyetle belirteceğimiz bir anı, bir de sorunu yaşadık. Memnuniyet tarafı şudur, orada jandarmamız istihbaratını değerlendirerek tedbirini almıştır. Maalesef üzüntülü tarafı da şudur, bu tedbire terörist değil de terörist olduğu zannedilen şüpheli iki kardeş şahıs rastlamıştır. 'Dur' ihtarına uyamamıştır, panik yapmışlardır. Gece vakti bir duyum alınmıştır. O bölge teröristin geçiş güzergahıdır. Talihsiz bir şekilde onlar geçmişlerdir ve biri maalesef vefat etmiştir. Üzüldük. Başta jandarmamız üzüldü, biz üzüldük, Samsun üzüldü. Ama güvenlik hizmetinde güvenlikten sorumlu birimler kadar tüm yurttaşlar olarak bizim de dikkatli olmamızın gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor.'' Havza'da o gece talihsiz bir olay yaşandığını söyleyen Şahin, şöyle devam etti: ''Orada talihsiz bir gün yaşandı ve taksirli bir eylemin jandarmamız tarafından işlendiğinin anlaşılması bakımından şunu söyleyebilirim. Orada jandarmamız hakikaten sorumsuz ve hesapsız bir eylem, davranış içinde olmuş olsaydı ikinci kişi de ne yazık ki hayatını kaybetmiş olabilirdi. Orada tedbire rağmen bir kardeşimiz, bir gencimiz hayatını kaybetmiştir. Kuşkusuz bu olay sonrası hukuk devletimiz adli takibatı başlatmıştır. Bundan sonrası yargının vicdani kanaatine ve takdirine göre sonuçlandırılacaktır. Her olayda olduğu gibi bu olayda da Samsun olarak, Türkiye olarak güvenlik konusunda vatandaş sorumluluğunun da gerektiğini ayrıca görüyor, fark ediyoruz. Yine jandarmamızın da polisimizin de gösterdiği dikkate biraz daha ilave etmesi gerektiğini de kuşkusuz bu olaydan çıkarıyoruz. Ümit ederim bir kez daha bu tür olaylarla karşılaşmayız, hatalı karşılaşmalar olmaz. Gerçeğiyle karşılaşmak için de arkadaşlarımız nöbetlerinin, görevlerinin başında, sorumluluk alanlarında bekliyorlar.'' -''ORDULULAR, GİRESUNLULAR BUGÜN HEYECANLA BEKLİYOR''- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da bugün Ordu ve Giresun için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Yıllardır özlemle beklenen Ordu ve Giresun Bölgesel Havaalanının temelinin atılacağını ifade eden Yıldırım, ''Ordu ve Giresun Bölgesel Havaalanı, Türkiye'de denize yapılan ilk havaalanı olma özelliğine sahip. Ordulular, Giresunlular bugün heyecanla bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun'' dedi. Samsun'a yapılan yatırımları da değerlendiren Bakan Yıldırım, Samsun'un önemli bir il olduğunu, Karadeniz'e açılan kapı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Samsun, Türkiye'nin özgürlük mücadelesinin de başladığı yer. Samsun'da karayolları için ayrılan, harcanan bütçe, 1997-2002 yıllarında 225 trilyon. 2003-2010 yılında ise bu rakam 1 katrilyon 252 trilyon. Bilindiği gibi Samsun'dan başlayıp Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzanan Karadeniz sahil yolundan sonra Samsun-Alaçam, Yakakent-Sinop'ta yaklaşık 160 kilometrelik güzergahta tamamlanmak için çalışılıyor. 2012'de Sinop'a kadar da kesintisiz bölünmüş yolu kazandırmış olacağız.'' Samsun'un liman şehri olduğunu belirten Bakan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Limanın faal bir şekilde çalışması şüphesiz çok önemliydi. Uzun süreli kiralamayla bu da gerçekleştirildi. 25 milyon dolarlık yatırım yapıldı ve limandaki hareketlilik günden güne gözle görülür şekilde artıyor. Ayrıca Tekkeköy'de bir tersane alanı oluşturduk ve bu tersane alanının korumalı mevzilerinin yapılması işlemi tamamlandı. Bir yatırımcı faaliyetlere başladı. Samsun'da bir ihtisas organize sanayi kurma yolunda ciddi bir çalışma var. Bu çalışmalara biz de altyapıdaki eksiklikleri tamamlamak suretiyle katkı sağlıyoruz. Samsun'un sahil yolundan başka Ankara'ya bağlayan yolu da faaldir. Geçen sene tamamlanmıştır. Sıcak asfaltlama çalışmaları da bu yolda büyük oranla bitti. Artık Samsun ile Ankara arası çile olmaktan çıktı. Samsun'la ilgili lojistik merkezi kurma çalışmalarında lojistik master planını da valiliğimiz tamamladı. Bu konuda ilk adımı TCDD Genel Müdürlüğü Gelemen'de lojistik merkezi kurmak suretiyle atmış bulunuyor. Çalışmalarımız artarak devam edecek.''