-"TEMENNİMİZ İSRAİL'İN ÖZÜR DİLEMESİ" EDREMİT (A.A) - 22.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine müdahalesi ve İsrail-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak, ''Bizim temennimiz, bu olay sebebiyle İsrail'in resmi olarak özür dilemesi ve ölenlerin yakınlarına tazminat ödemesi, Türkiye'nin geçmişten bu yana dile getirdiği tedbirlerin, çarelerin bir an önce alınmasıdır'' dedi. Arınç, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre beldesindeki Körfez Tatil Sitesi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Arınç, bir gazetecinin, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için İsrail'in özür dileyip dilememe konularını tartıştığını belirterek, ''İsrail'in özür dilemesi, iki ülke arasında gerilen ilişkileri iyileştirir mi'' sorusu üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce hükümet programını TBMM'de okuduğunu hatırlattı. Erdoğan'ın buradaki sözlerine dikkati çeken Arınç, şöyle konuştu: ''Program sırasında da söylemişti; 'bu tavrımızı, biz geçen yıl Mayıs ayının sonunda vuku bulan Mavi Marmara saldırısından bu yana tavrımızı hiç değiştirmiyoruz. Burada önemli olan, bir bu olaydan dolayı İsrail'in resmi devlet katında özür dilemesidir. İkincisi bu olayda vefat eden 9 kişinin yakınlarına tazminat ödenmesidir. Üçüncüsü de İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü ablukanın kaldırılmasıdır.' Yani sadece özür dilemekle bitecek bir süreçten değil, birbirine bağlı ve birbirinden ayrılmaz üç önemli süreci de Türkiye yakından takip etmektedir. Sanıyorum İsrail tarafından hükümet içerisinden farklı farklı görüşler olmakla birlikte özellikle Dışişleri Bakanı Lieberman'ın başını çektiği grubun dışında olaya daha akılcı yaklaşan ve Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bozulmasından İsrail'in zarar gördüğünü düşünenler, 'Artık zamanı gelmiştir, İsrail direnişi bırakmalıdır. Özür dilemeli ve tazminat ödemelidir' şeklinde bazı hükümet içerisindeki farklı düşünceleri de, gazetelerdeki köşe yazarlarının da, halkın ve sivil toplum örgütleri de talepleri daha üst planda dile getirilmektedir. Bizim de temennimiz, bu olay sebebiyle İsrail'in resmi olarak özür dilemesi ve ölenlerin yakınlarına tazminat ödemesi, Türkiye'nin geçmişten bu yana dile getirdiği tedbirlerin çarelerin bir an önce alınmasıdır.'' Arınç, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin, Ortadoğu barış sürecinde de, iki ülkeyi doğrudan ilgilendiren konularda da iyi olmak zorunda olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''İyileşmek zorundadır. Bozulan ilişkilerde Türkiye'nin bir kabahati yoktur. Maalesef devlet katında İsrail'dir, maalesef hükümet içerisinde ırkçı yaklaşımların ve sadece insani amaçlı olarak Gazze'ye gittiğini ifade eden bir gemiye karşı öldürmek amaçlı baskın uygulamasının etkisi bulunmaktadır. Biz İsrail'in bu tavrından bir an önce vazgeçmesini ve hem bu olay sebebiyle hem de Türkiye ile olan ilişkilerinin bozulması sebebiyle aradaki gerginliğin giderilmesinin mutlak doğru görüyoruz ve atılacak adımları da İsrail'den bekliyoruz.''