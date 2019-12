-"TELEKULAK" SKANDALINDA SON İSTİFA LONDRA (A.A) - 18.07.2011 - Çarpıcı manşet ve haber uğruna kapatılan bir gazete, gözaltına alınan 10 kişi ve istifalar... İngiltere'nin gündemini yaklaşık 15 gündür meşgul eden medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu "News of the World" gazetesi çalışanlarının karıştığı yasa dışı telefon dinleme skandalında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Skandalda son olarak Londra Emniyet Müdürü Sir Paul Stephenson görevinden istifa etti. 2009 yılından bu yana Londra Emniyet Müdürü olan Stephenson, kapatılan "News of the World" gazetesinin eski editörlerinden Neil Wallis'i halkla ilişkiler danışmanı olarak işe almakla eleştiriliyordu. Wallis, geçen hafta gözaltına alınarak, sorgulanmıştı. Gazeteci arkadaşlarının "kurt adam" lakabını taktığı Wallis'in başında olduğu halkla ilişkiler şirketi, Londra emniyet müdürlüğüne danışmanlık hizmeti veriyordu. Polisin, gazetenin muhabirlerinden bilgi için para aldığı iddiaları büyürken, ülkede polis-medya ilişkileri sorgulanıyor. İngiliz parlamentosunun İçişleri Komisyonu önünde geçen hafta 5 üst düzey mevcut ve eski polis memuru, soruları yanıtladı. Polisler, kendilerinin muhabirlerden para almadığını söylese de, "bazı polislere ödeme yapılmış olmasının yüksek ihtimal olduğunu" kaydettiler. -İHALE SONUÇLANMADAN HEMEN ÖNCE- Avustralya asıllı, 80 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch'ın 1968 yılında İngiltere'de satın aldığı ilk gazete olan "News of the World", skandalın büyümesiyle kapatıldı. Ülkenin en yüksek tirajlı, 168 yıllık pazar gazetesi, Murdoch'ın İngiltere'de kaybettiği tek şey olmadı. Murdoch, İngiltere'de yüzde 39'una sahip olduğu BSkyB dijital uydu kanalının tamamını satın almak için verdiği ihale teklifini de geri çekmek zorunda kaldı. Rupert Murdoch'ın satın alması durumunda medyada tekelleşmeye neden olacağı gerekçesiyle başta muhalefetteki İşçi Partisi olmak üzere çok sayıda parlamenter satışa karşı çıkıyordu. "News of the World" gazetesiyle ilgili skandalın geçmişi 2006 yılına kadar uzanıyor. Ancak olayların Murdoch'ın BSkyB için verdiği teklifin ihale sonucunun belli olmasının beklendiği bu aralar büyümesi dikkati çekti. Bazı basın kuruluşları Murdoch'ın İngiltere'de sahibi olduğu diğer gazetelerden çekilebileceğini iddia etti. Murdoch İngiltere'de, Sun, Times ve Sunday Times gazeteleri ile BSkyB'nin yüzde 39'unun sahibi. -MURDOCH'LAR YARIN SORULARI YANITLAYACAK- 2006 yılında "News of the World" gazetesinin kraliyet muhabiri Clive Goodman ve gazete için çalıştığı ortaya çıkan dedektif Glenn Mulcaire, kraliyet ailesinin yakınlarının telefonlarını dinlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Mulcaire 6 ay, Goodman ise 4 ay hapis yatmıştı. Gazetenin o dönemki editörü Andy Coulson ise, görevinden istifa etmişti. Coulson görevinden istifa ettikten sadece 4 ay sonra, şimdiki Başbakan David Cameron'ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti'nin iletişim danışmanı olarak 2007 yılında işe alındı. Mayıs 2010'da iktidara gelen Muhafazakar Parti'nin ve dolayısıyla Başbakan'ın iletişim danışmanlığını sürdüren Coulson'la ilgili, Eylül 2010'da New York Times gazetesi, editör olduğu dönemde çalışanlarının telefonları yasa dışı olarak dinlediğini bildiğini iddia etti. Coulson bu iddianın ardından bu yıl Ocak ayında Başbakanlık'taki görevinden istifa etti. Andy Coulson'ı işe almakla eleştirilen Başbakan Cameron, "Coulson'ı ben işe aldım, sorumluluk benimdir, kendisine ikinci bir şans tanımak istedim" açıklamasında bulundu. Andy Coulson da skandalın büyümesinin ardından gözaltına alınan gazetenin eski çalışanları arasında yerini aldı. Şimdiye kadar gözaltına alınan 10 kişiden birçoğu, sonbahar aylarına kadar kefaletle serbest bırakılırken, gazetenin eski editörlerinden ve Murdoch'ın sahibi olduğu "News International" şirketinin eski üst yöneticisi Rebekah Brooks gözaltına alınan son kişi oldu. Telekulak iddiaları gerekçesiyle dün gözaltına alınan ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan 43 yaşındaki Brooks, geçen hafta "News International"daki görevinden istifa etmişti. Brooks'un istifasını, gazetenin bir dönem yöneticiliğini yapan Les Hinton'un istifası takip etmişti. İngiltere'nin 32 yaşında en genç gazete editörü olan ve 2000-2003 arasında "News of the World"ün editörlüğünü (genel yayın yönetmeni) yapan Brooks'un, Başbakan Cameron başta olmak üzere bazı siyasetçilerle yakın ilişkisine de dikkat çekiliyor. Brooks'un gözaltına alınıp, kefaletle serbest bırakılmış olması nedeniyle yarın Rupert Murdoch ve News Corporation şirketinin yönetim kurulu başkanı oğlu James Murdoch'la birlikte, parlamenterlerin sorularını yanıtlayıp yanıtlamayacağı belirsizliğini koruyor. Murdoch'lar yarın parlamentonun Kültür, Medya ve Spor Komisyonu üyelerinin skandala ilişkin sorularını yanıtlayacak. Yayımladığı bir yazıyla özür dileyen Rupert Murdoch skandalın büyümeye başlamasıyla 10 Temmuz'da Londra'ya gelmişti. -KONU İNSAN YAŞAMINA DOKUNUNCA...- "News of the World" gazetesinin "sansasyonel" haber için çok sayıda ünlünün, kraliyet ailesinin yakınlarının ve bazı siyasetçilerin telefonlarını dinlediği 5 yıldır iddia ediliyordu. Ancak konu insan yaşamını etkileyecek hale gelince büyüdü ve grubun zarar görmesine yol açtı. Gazetenin, 9 yıl önce öldürülen 13 yaşındaki Milly Dowler'ın kaybolduktan sonra ailesi tarafından cep telefonuna bırakılan sesli mesajları dinlediği ve daha fazla mesaj gelmesi için bazılarını sildiği iddia edildi. Afganistan'da ve Irak'ta ölen İngiliz askerleri ve 7 Temmuz 2005 Londra terör saldırıları kurbanlarının yakınlarının cep telefonlarını da gazetenin dinlediği belirtiliyor. İngiltere Başbakanı Cameron, kamuoyununa açık şekilde skandala ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütüleceğini açıklarken, yargıç Brian Leveson'ın başkanlık edeceği soruşturmada, uygun görülen herkes ifade vermek üzere çağırabilecek. Polis-medya ilişkilerinin yanı sıra "medya patronluğunun sınırları ve siyasetle ilişkisi" konusunu da gündeme taşıyan telekulak skandalı, İngiltere'de uzun süre gündemi meşgul edecek gibi görünüyor.