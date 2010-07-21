-"TEKNİK DONANIMLAR HEDEF ALINIYOR" KIZILCAHAMAM (A.A) - 21.07.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ağrı'da doğalgaz iletim hattındaki patlamayı değerlendirirken, ''Türkiye'nin siyasi istikrarı ile birlikte teknik bütün donanımlarını hedef alan bir kısım saldırılara maruz kalıyoruz'' dedi. Bakan Yıldız, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam'da Asya Termal tesislerinde düzenlenen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Hazırlık Çalışması toplantısına katıldı. Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 10 Haziran 2010'da yürürlüğe giren 5995 sayılı kanuna uygun ikincil mevzuatların oluşturulması amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Türkiye'nin maden çeşitliliği ve rezervleri açısından dünyada kendi hammaddesini karşılayabilecek bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Yıldız, ülkenin bor, mermer, trona gibi madenlerde çok zengin bir durumda bulunduğunu kaydetti. Haziran'da yürürlüğe giren yeni Maden Kanunu'nun neler getirdiğine ilişkin de bilgi veren Bakan Yıldız, bu kanunla ruhsat alma sistemini ve arama dönemini yeniden dizayn ettiklerini söyledi. Kanunla beraber, uluslararası standartlarda arama faaliyetlerinin yürütülmesi için kurallar getirildiğini anlatan Yıldız, ''Ruhsat başvurularında mali yeterlilik geldi. Arama-ruhsat dönemini kanunla 3 döneme ayırdık. Aynı şekilde ruhsat sahibinin her yıl yaptığı faaliyetleri gösteren harcamaların belgelenmesi zorunluluğu getirildi. Böylece gerçekten madencilik yapmak isteyenlerin önü açılıyor'' dedi. Bakan Yıldız, konuşmasının ardından verilen toplantı arasında, gazetecilerin, Ağrı'da Doğu Anadolu Doğalgaz İletim Hattı'nda dün gece meydana gelen patlamaya ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldız, dün gece saat 01.00'de meydana gelen patlama sonucu bölgede doğalgaz akışının kesildiğine işaret ederek, patlamanın kesin sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi. Yıldız, buna rağmen patlamaya ilişkin bazı kanaatlerin oluştuğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Her iki tarafın da vanaları kapatıldı. Arkadaşlarımız uzmanlarla beraber orada güvenlik güçleri ile koordineli bir şekilde çalışıyor. İnşallah 2 gün içinde bu çalışma tamamlanacak ve doğalgaz akışı kaldığı yerden devam edecek.Bölgede doğalgaz ihtiyacı olan yerleşim birimlerinin mağdur olmamaları için de Azerbaycan'dan aldığımız gaz ile takviye yapıyoruz. Bu konuda sıkıntı yok. Kerkük-Yumurtalık boru hattı da dahil olmak üzere güvenlik sistemlerinin daha da güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.'' Bir gazetecinin, yakın zamanda da enerji hatlarına yönelik saldırıların olduğunu hatırlatarak, bunun terör örgütünün artan saldırıları ile bağdaştırılmasının söz konusu olup olmayacağını sorması üzerine, şunları söyledi: ''Türkiye'nin siyasi istikrarı ile birlikte teknik bütün donanımlarını hedef alan bir kısım saldırılara maruz kalıyoruz. Biz bunlardan yılacak değiliz. Enerji Bakanlığı olarak da güvenlik önlemlerini artırmış bulunuyoruz. Enerji arz güvenliği ile ilgili çalışmalarımız kesintisiz devam edecek.''