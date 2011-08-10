-"TEK DÜŞÜNCEMİZ GRUPLARA KALMAK" İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rusya temsilcisi Alania'yı eleyip, gruplara kalmayı hedeflediklerini söyledi. Quaresma, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, Alania takımı hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını belirterek, ''Öğrendiğim kadarıyla agresif, iyi defans yapan ve fizik kapasitesi yüksek bir takımla oynayacağız. Daha fazla bilgiyi rakip takımın görüntülerini izlediğimizde öğreneceğiz'' dedi. UEFA Avrupa Ligi'nde kolay ya da zor takım ayrımı olmadığını kaydeden Portekizli yıldız, ''Maç kolay gözükse bile çok iyi mücadele etmeliyiz, gruplara kalmak için kazanmamız gerekiyor. Tek düşüncemiz Alania'yı eleyip UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak'' diye konuştu.