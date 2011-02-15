-"TEFTİŞ KURULU HAREKETE GEÇSİN" GÖKSUN (A.A) - 15.02.2011 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hareket geçmesini beklediklerini bildirdi. Genel Başkan Topçu, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde BBP Göksun ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle görüştü. Topçu, burada yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümüyle ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun harekete geçmesini istediklerini söyledi. Yalçın Topçu, şöyle devam etti: ''Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu da ortada. Meclis Araştırma Komisyonu da çok verimli bir çalışma yaptı. Veysi Kaynak'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir çalışma yaptılar. Bu rapor önümüzdeki günlerde açıklanacak. Neticede bu raporlarla Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu arasında çok fark olmayacak. Bu iki rapor bir şeyi söyleyecek, o söylenen şey de şudur, bu noktada Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının meselesi adli ve idari yargıya gitmelidir. Zaten Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunda da bu var. Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporundan da bu çıkacak. İşte bu çerçevede toplum vicdanından süzülerek alınan bu şüpheler neticesinde gelinen noktada bu işe artık özel yetkili savcıların bakması lazım. Bu prosedürü başlatmak için yarın saat 13.30'da Kahramanmaraş Adliyesinde olacağız.'' Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bugünkü açıklamasından memnun olduğunu ifade eden Topçu, ''Sayın Bakan oradaki açıklamasında, Devlet Denetleme Kurulu raporu ve Meclis Araştırma Komisyonu'ndan çıkacak rapor neticesinde zaten yargı süreci başladı. Ben de sorumluluğumda olan kurumlarla alakalı idari soruşturmayı başlatacağım' demiş. İnşallah bu işin ikinci kısmı olan idari soruşturmaların başlamasıyla sayın bakan görevini yapmış olacak ve ben de bu söyleminden son derece memnunum'' dedi. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Topçu, şunları kaydetti: ''Ama Sayın Başbakan'dan isteğimiz yine devam ediyor. Çünkü Başbakan, rahmetli genel başkanla alakalı 'O benim kardeşimdi' diyor. 'Kardeşlik hukukumuz var aramızda' diyor, doğrudur. Sayın Başbakan kardeşlik hukukunun gereğini yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, millete karşı, topluma karşı ve mağdur edilmişlere karşı gerekeni yapacak. Onun için biz Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun bu hadiseyle ilgili, Devlet Denetleme Kurulu raporundaki meselelerle ilgili, Meclis Araştırma Komisyonu'nun tespit ettiği meselelerle ilgili harekete geçmesini istiyoruz. Kendisine bunu söylemiştik. Şimdi buradan, Göksun'dan bir kez daha bu isteğimizi yineliyoruz. Yarın zaten özel yetkili savcı prosedürümüzü başlatıyoruz. Zaten hukuk onun gereğini yapacaktır. Hukuksuz hiçbir şey istemiyoruz.'' -AFŞİN'DEKİ HEYELAN- Topçu, Afşin Elbistan B Termik Santrali'ne kömür sağlanan alandaki heyelana ilişkin olarak da şunları söyledi: ''Afşin'de yaşanan heyelanla ilgili olarak millet vicdanın tatmin edilmesi ve arama kurtarmaların daha duyarlı yapılması gerekir. Bu göçük altında kalan o 9 canı Rabbim inşallah ailelerine ve milletimize bağışlar, kurtulur gelirler. Onun için çok 'geçmiş olsun' diyorum. Ateş düştüğü yeri yakar derler ya ailelerin feryadını bu işi yaşamış biri olarak çok iyi anlıyorum. Ailelerin feryadına ilgililerin kulak vermesi lazım. Yani tuhaf açıklamalara gerek yok. 'Şu kadar toprak, şu kadar zamana da kalkar' gibi açıklamalar insani değil. Sen sana düşeni yapacaksın, bütün kurumlar seferber olacak. Orada neticede 9 canımız var ve dünya bizi izliyor.''