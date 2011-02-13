-"TECAVÜZCÜLER İLAÇLA TEDAVİ EİLECEK" SAMSUN (A.A) - 13.02.2011 - AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Fatih Öztürk, cinsel suçlara cezaları artıran kanun teklifinin kamuoyuna yanlış algılandığını belirterek, ''Bu kanun teklifi tecavüz olaylarına karışanların tamamen hadım edilmesi ile alakalı bir olay değildir. Bu tamamen ilaçla tedavi yöntemini öngören bir uygulamadır'' dedi. Öztürk, yaptığı açıklamada, tecavüz ve taciz olaylarının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, ''Bu tür eylemlerde bulunmak sapkınlık ve hastalıktır. Söz konusu kanun teklifi de bu sapkınlık ve hastalığın giderilmesi doğrultusunda gündeme getirildi'' diye konuştu. Kanun teklifinin ilk kez TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda gündeme geldiğini ifade eden Öztürk, yapılan çalışmanın kamuoyunda Türkiye'de yanlış algılandığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bu kanun teklifi tecavüz olaylarına karışanların tamamen hadım edilmesi ile alakalı bir olay değildir. Bu tamamen ilaçla tedavi yöntemini öngören bir uygulamadır. Bu bir sapkınlık, bir hastalıktır. Bunun önlenmesi için hormonal dengelerin ilaçla azaltılmasına yönelik çalışma, dünyanın bir çok ülkesinde de uygulanmaktadır. Türkiye'de tecavüz olaylarında bir artış yok. Dünyanın her yerinde tecavüz olayları var. Bu sorun çözülmeli denilerek kanun teklifi gündeme getirildi. Bu sorunun çözümü için komisyon olarak çalışmaları destekliyoruz. Hormonal dengeleri azaltan ilaçların kullanımı ile ilgili olarak, mahkeme kararı göz önüne alınacak.''