-"TASLAK BAŞBAKANLIK'TA" ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı'nın, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurumların katılımı ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak en kısa zamanda hazırlandığı ve Bakanlar Kurulu'nda görüşülmek üzere 12 Ocakta Başbakanlık'a iletildiğini bildirdi. Kavaf, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde ''Bir Adım Bile Atılamadı'' başlığıyla ve bugünkü Günlük Gazetesi'nde ''Bahane Biterse Korunacaklar'' başlığıyla ve aynı metinle verilen haberlerin ''Doğru bilgilerden yoksun, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedefleyen, art niyetli haberler'' olarak görüldüğünü ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğu doğduğunu belirtti. Söz konusu haberlerde ''Üzerinden 20 gün geçmesine karşın tasarı taslağıyla ilgili bir gelişme sağlanamadığının'' iddia edildiğini hatırlatan Kavaf, açıklamasında ''4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurumların katılımı ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak en kısa zamanda hazırlandı ve Bakanlar Kurulu'nda görüşülmek üzere 12 Ocakta Başbakanlık'a iletildi'' ifadelerine yer verdi. Kavaf, haberlerde, ''Tasarı taslağının hazırlanması sürecinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili 2 personelinin raporlu olması ve kurumda konuyla ilgili başka personel görevlendirilmemesi nedeniyle yasayla ilgili işlerin ciddiye alınmayıp önemsenmediği izleniminin doğduğuna'' işaret etti. Ayrıca ''Kurumda konuyla ilgili başka personel görevlendirilmemesi nedeniyle yasayla ilgili yapılan işlerin yavaşladığının'' ileri sürüldüğünü belirten Kavaf, şunları kaydetti: ''Bu iddialar tamamen asılsızdır ve art niyetlidir. Kanun tasarı taslağı hazırlık sürecinden günümüze kadar Genel Müdürlüğün konuyla ilgili çalışma yürüten personeli, hiçbir şekilde rapor veya izin kullanmamıştır. Kanun tasarısı taslağı hazırlık aşamasında ilgili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının düşünceleri ve önerileri alınmış, dikkate alınan bu yorumlar taslak metninde mümkün olduğunca yer bulmuştur. Yapılan haberin içeriği göz önünde bulundurulduğunda, bilinçli bir saptırmanın yapıldığı ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığı, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne haksızlık yapıldığı ortadadır. Bu bağlamda, medya kuruluşlarının yapılacak haberlerde sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi ve yargısız infazlarla bu kurumların yıpratılmaması yerinde olacaktır.''