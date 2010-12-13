-"TASARININ AMACI SİLAH ALIMINI KISITLAMAKTIR" TBMM (A.A) - 13.12.2010 - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ziyaeddin Akbulut, Silah Kanunu Tasarısı ile ilgili basında çıkan, ''Silah edinme yaşı 18'e indiriliyor'' şeklindeki haberin, asılsız ve mesnetsiz olduğunu bildirdi. Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tasarı ile ilgili alt komisyon raporunun, henüz İçişleri Komisyonunda ele alınmadığını ve TBMM Genel Kuruluna getirilmediğini anımsattı. ''Tasarının amacının, silah edinme ve kullanımını kolaylaştırmak değil, tam tersine özentileri azaltmak ve silah kullanımını kısıtlamak olduğunu'' vurgulayan Akbulut, şöyle devam etti: ''Tasarı ile ilgili olarak basında çıkan, 'silah edinme yaşı 18'e indiriliyor' haberi tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Hali hazırda mevzuatta silah edinme ve bulundurma hakkı sınırsız iken bu tasarıda (7. madde 14. fırka) 5 adet ile sınırlandırılmaktadır. Silah taşıma ruhsatı için sağlık kurulu raporu korunmuş bulunmaktadır. Av tüfeklerinde, halen 6136 sayılı kanuna göre çıkarılan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelikte yer alan 18 yaş sınırı kanun kapsamına alınmaktadır. Diğer silah ve tabancalarda ise 21 olan yaş sınırı aynen korunmuştur. Tasarı, askeri silahları kapsam dışı bırakmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğüne, denizaltı silah ithal yetkisi verilmesi diye bir yetki söz konusu değildir. Hal böyleyken Hükümet tasarısı ve İçişleri Alt Komisyon Raporunda yer almayan konuların basında çarpıtılarak yer verilmesi üzücüdür.'' Tasarıda, silah taşıyabilecek kişilerin sınırlandırıldığına dikkati çeken Akbulut, muhalefetin tasarıya ilişkin eleştirilerinin haksız ve mesnetsiz olduğunu savundu. Akbulut, kamuoyu duyarlılığı yeniden gözden geçirilerek, tasarının asıl komisyonda zamanı geldiğinde ele alınarak, yeniden düzenlenebileceğini ifade etti. -ALKOLLÜ HALDE SİLAH TAŞIYANA CEZA- Silah ruhsatı alabilmek için haklı bir neden bulunması gerektiğine dikkati çeken Akbulut, tasarının getirdiği bazı yenilikleri şöyle sıraladı: ''-Silahın güvenlik muhafazası için fiziki tedbir almış olması. -Verilen ruhsatlara ilişkin bilgilerin merkezi bir sisteme kaydedilmesi. -Bar, pavyon, gazino, gece kulübü gibi alkollü içki tüketiminin yapıldığı eğlence yerleri, dernek lokalleri ile düğün törenlerinin yapıldığı kapalı yerlere silahla girilmemesi. -Ruhsatlı silahlardan numune kovan alınması. -Tutuklananların silahlarının alınması. -Hava meydanları, terminal binaları ve güvenlik kontrolü altında tutulan bölümler ile hava ulaşım araçlarına silahla girilmemesi. -Silahların harçsız olarak devrine sınırlama. -İzinsiz tamir yapana ceza verilmesi. -Bulundurulması suç olmayan maddeleri birleştirerek, silah oluşturana ceza verilmesi. -Silahını izinsiz olarak başkasına teslim edene ceza verilmesi. -Taşıma ruhsatlı olsa bile açıkta silah taşıyana ceza verilmesi. -İzinsiz tamirhane ve poligon açana ceza verilmesi -Alkollü halde silah taşıyana ceza verilmesi. -Piroteknik maddeleri izinsiz üretene ceza verilmesi.''