-"TAŞ ATAN ÇOCUKLARLA" İLGİLİ TASARI MECLİSTE TBMM (A.A) - 20.07.2010 - TBMM Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılan çocuklarla ilgili tasarının görüşülmesine başlandı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut yönetiminde çalışmalarını sürdüren Genel Kurulda, gündeme ilişkin konuların ardından kanun tasarı ve teklifleri üzerindeki görüşmelere geçildi. Gündemin ön sırasında yer alan ve daha önce görüşmelerine başlanan Gelir Vergisi Kanunu ile bazı düzenlemelerde değişiklik öngören tasarıda komisyon yerine oturmadı. Daha sonra, kamuoyunda ''taş atan çocuklarla ilgili düzenleme'' olarak bilinen, TMK kapsamında yargılanan çocuklara ilişkin tasarı üzerindeki görüşmelere geçildi. İki bölüm halinde temel kanun olarak görüşülecek tasarı ikisi geçici, 14 maddeden oluşuyor. Tasarı, TMK kapsamında yargılanan çocuklarla ilgili TMK ve bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor. Buna göre, toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında işledikleri propaganda suçundan mahkum olan çocuklar cezalarını cezaevinde değil, çocuklara özgü güvenlik önlemleri çerçevesinde çekecek. İhtara ve zor kullanmaya rağmen toplantı ve gösteri yürüyüşünde dağılmayanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Böylece yargılama asliye ceza mahkemelerinde yapılabilecek. Mevcut düzenlemede bu ceza 1,5 yıldan 3 yıla kadar uygulanıyordu. Tasarı, TMK kapsamında suçlanan 15 yaşından büyük çocukların da çocuk mahkemesinde yargılanmasını öngörüyor. Genel Kurulda, Adalet Bakanı Sadullah Ergin tasarı hakkında bilgi veriyor.