-"Tarihe not düşülecek tatbikat" İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Şahin, İstanbul Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Ulusal Tatbikatı-2011'i değerlendirirken, ''Bu tatbikat, gerek çevreyi, gerekse İstanbul'u ve doğayı korumak amacıyla yapılan bir tatbikat olması sebebiyle tarihe not düşülecek bir olay'' dedi. Tatbikatın icrasında görev alan Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bürokratları ve personeli, tatbikatın kapanışı dolayısıyla Kuruçeşme Sortie'de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Recep Şahin, gecede yaptığı konuşmada, iki günlük programdan sonra bir araya geldikleri yemekte yorgunluklarını attıklarını söyledi. Bu kadar kurum ve kuruluşun, düzenlenen tatbikat kapsamında bir hedef için bir araya geldiğini ve acil bir şekilde bu kadar aktiviteyi gerçekleştirdiğini anlatan Şahin, bunun çok önemli bir olay olduğunu dile getirdi. ''Bu tatbikat, gerek çevreyi, gerekse İstanbul'u ve doğayı koruma amacıyla yapılan bir tatbikat olması sebebiyle tarihe not düşülecek bir olay'' diyen Şahin, tatbikatın İstanbul'da bu ölçekte yapılan ilk tatbikat olduğunu vurguladı. Bu sürecin devam edeceğini, bütün kurumların reflekslerini güçlendireceğini anlatan Şahin, ''Tüm uygulamada üç önemli ayak var; mevzuat, kurumsal kapasite ve olayın finansmanı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu tatbikatta koordine içinde çalışmasının yanı sıra özel sektörün de rol alması övünç verici bir durum'' diye konuştu. Yemek sonunda, tatbikatta görev alan ilgili kurum ve kuruluşlara plaketleri Recep Şahin, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi Daire Başkanı Ömer Tıktık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın Müşaviri Muhammet Ergün, Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fikret Aydın ve İstanbul Liman Başkanı Mustafa Azman tarafından verildi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yoğun programı nedeniyle yemeğe katılamadı.