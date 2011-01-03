-"TALİHLİ BİLETİ' SATTIĞINIZI İSPAT EDİN" İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, 31 Aralık 2010 tarihinde Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi sonucunda büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiğini, ancak bazı büyük bayilerin haksız rekabet oluşturabilecek açıklamalarda bulunduğunu bildirdi. Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık 2010 Özel Yılbaşı Çekilişi sonucunda büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiğinin açıklandığını belirterek, şunları kaydetti: ''Söz konusu biletlerden, 3'ü İstanbul'da biri ise Adana'da satıldı. Ancak bazı büyük bayilerin haksız rekabet oluşturabilecek açıklamalarda bulunduğunu görmekteyiz.'' Yazıcı açıklamasında, bilet alan vatandaşların yanlış bilgilendirmeyle karşılaşmamaları için, ikramiye isabet eden bileti sattığını iddia ederek, haksız rekabet oluşturan ve reklam yapmak isteyen açıklama sahibi milli piyango bayilerinden, ''talihli bilet''in kendilerinden çıktığını ispat etmelerini istedi.