-"TALİBAN YENİLMEK ÜZERE" KABİL (A.A) - 27.10.2010 - Afganistan hükümeti, Afgan ve NATO güçlerinin Taliban'ı güneydeki Kandahar vilayetinde yenmek üzere olduğunu, militanların kaçtıklarını duyurdu. Savunma Bakanlığı sözcüsü Muhammed Zahir Azimi, ''Kandahar'daki operasyon son aşamada. Düşman savaşmamayı tercih etti. Militanların yerleştirdiği mayınları temizliyoruz'' dedi. Azimi, Taliban militanlarının bölgeyi terk ettiklerini bildirerek, ''bir bölge düşmandan temizlendiği zaman, düşmanın yenilmiş olduğunun söylenebileceğini'' kaydetti. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin üvey kardeşi Ahmed Veli Karzai de daha önce, NATO ve Afgan güçlerinin vilayetin kontrolünü tamamen ele geçirmek için temmuz ayında başlattıkları operasyondan önce militanların çoğunun Kandahar'dan ayrıldığına inandığını belirterek, diğer militanların ise tutuklandığını ya da öldürüldüğünü ifade etmişti.