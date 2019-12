-"TALİBAN CAMİYE KARŞI" NEW YORK (A.A) - 01.09.2010 - Newsweek dergisi, Taliban örgütünün New York'ta 11 Eylül terör saldırısı sonucu yıkılan ikiz kulelerin bulunduğu, "Sıfır Noktası" olarak adlandırılan bölge yakınında inşa edilmesi planlanan ve içinde cami de bulunan "Park 51-Cordoba Evi" adlı İslami Kültür Merkezinin yapılmasını istemediğini yazdı. Dergide, "Taliban Camiye Karşı" başlığıyla yayımlanan makalede, "Taliban'ın, New York'ta İslami Kültür Merkezinin yapımına karşı çıkan "Kızgın Amerikalı grupların galip gelmesini dilediği" belirtildi. Taliban'ın sözcülerinden Zabihullah Mücahid ile yapılan mülakata yer verilen makalede, Zabihullah'ın, "Bu caminin yapımını engellenmesi halinde ABD bize büyük bir iyilik yapmış olacak. Bu durum (camiye karşı çıkılması) bize daha çok eleman, bağış ve popüler destek sağlıyor" şeklinde konuştuğu kaydedildi. "ABD'nin düşmanlarının, New York'taki İslami Kültür Merkezine karşı çıkan Amerikalı grupların varlığından büyük memnuniyet duyduğunu" yazan dergi, Zabihullah'ın "New York'taki camiye karşı çıkılmasının ardından Taliban'a sempati duyan grupların web sitelerine destek ve dayanışma mesajları yağdırdığını ve mesajlarda bu zulümle nasıl mücadele edileceğini yazdıklarını" iddia ettiğini de belirtti. Dergiye göre Zabihullah, Amerika'da caminin yapımına karşı çıkılmasının, "ABD'nin İslamiyet'e ne kadar karşı olduğunu gösterdiğini" düşünüyor. Dergi, Taliban sözcüsünün, New York'ta İkiz Kulelere yakın yerde yapılacak camiye karşı çıkılmasının, ABD aleyhine ve kendileri lehine çok iyi bir propaganda aracı olduğunu belirterek "ABD ne kadar çok cami yapımını durdurursa, biz o kadar çok mücahit kazanacağız" dediğini de yazdı.