-"TAKKE DÜŞECEK, KEL ORTAYA ÇIKACAK" ERZURUM (A.A) - 29.05.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, ''13 gün sonra takke düşecek, birilerinin keli ortaya çıkacak'' dedi. Erzurum'da seçim çalışmalarını sürdüren Akdağ, Tortum'un Yumaklı köyünde çıkan yangında zarar gören aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Burada, Tortum Kaymakamı Yılmaz Kurt ile vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Akdağ, Valiye gereken talimatı verdiğini, yangından zarar görenlerin mağdur olmaması için gerekenlerin en kısa süre içerisinde yapılacağını söyledi. Akdağ, ziyaretin ardından, partisi tarafından Tortum Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Akdağ, burada, Başbakan Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, hükümet olarak her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. 12 Haziran genel seçimlere az bir süre kaldığını anlatan Akdağ, şunları kaydetti: ''Şurada bugünle beraber 13 kaldı. 13 gün sonra takke düşecek, birilerinin keli ortaya çıkacak. Öyle mi? Şimdi AK Parti'nin ve dünya lideri Başbakan Erdoğan ile birlikte bizim işimiz size hizmet etmektir. AK Parti bu aziz millete hizmet için kuruldu ve bu partiyi millet kurdu. Bizim Başbakanımızı hiçbir zaman pijamasıyla medya patronları karşılamadı. Bizim Başbakanımız, bir takım menfaat çıkarlarının desteğiyle iktidara gelmedi. Bizim Başbakanımız, büyük devletlerin başkanlarıyla, başbakanlarıyla oturduğu zaman iki dizini birleştirip, iki elini de dizinin üzerine koyup, hiçbir zaman boynunu bükmedi.'' -'KİMSENİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMADIK''- Hükümet olarak her zaman Türk milletinin başını göğe yükseltmek için mücadele ettiklerini ifade eden Akdağ, kimsenin yüzünü kara çıkarmadıklarını vurguladı. Hükümet olarak güçlerini önce Cenab-ı Hak'tan daha sonra da büyük Türk milletinden aldıklarını anlatan Akdağ, şöyle konuştu: ''Biz gücümüzü cuntacılardan, darbecilerden almıyoruz. Ama gücünü, kuvvetini buralardan alanlar var. Bugün Silivri ile Ergenekon'la işbirliği halindeler. Bir taraftan Silivri'deki Ergenekon sanıklarını CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu meclise taşımaya çalışıyor. Öbür taraftan yine aynı Kılıçdaroğlu, Hakkari'de miting yaptığı zaman PKK militanları onun mitingini dolduruyor. Maalesef o mitingde bir Türk bayrağı yok. Kılıçdaroğlu'nu size şikayet ediyorum.'' Tortumlulara referandumda ''evet'' dedikleri için teşekkür eden Akdağ, referandum döneminde oylamanın kabul edilmemesi yolunda BDP, CHP ve MHP'nin gayret ettiklerini ifade etti. PKK'ya BDP'ye diğer siyasi partilere rağmen referandumu halkın önüne getirdiklerini anlatan Akdağ, şöyle dedi: ''Şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Kastamonu'da Başbakanımızın konvoyunda bir polis kardeşimizi şehit edip, öbür polis kardeşimizi yaralayanlar kimler, PKK'lılar değil mi? PKK'lılar. Bak şimdi güvenlik kuvvetlerimiz peşlerine düştüler hadlerini bildiriyorlar. Peki Hakkari'ye gittiğimizde, 'Kepenkleri kapatacaksınız, Başbakan'ın mitingine gitmeyeceksiniz' diye zorbalık yapanlar kimler, onlar da PKK'lılar. PKK'lıların Başbakan'a karşı çıkması, onu hedef alması normal. Onlar biliyor ki onların hakkından gelecek, onlara haddini bildirecek lider Recep Tayyip Erdoğan, bu normal. CHP'nin her mitingde Başbakan'a hareket etmesini de anlıyorum, çünkü onların mayasında bu var. Onların aslının ne olduğu belli. Ama Sayın Bahçeli'nin bunu yapmasını ben bir türlü anlamıyorum. PKK'nın yandaşı olan BDP kime hücum ediyorsa, Sayın Bahçeli de ona hücum ediyor.'' Onların hayalinde, niyetinde, iktidara CHP ile MHP kardeş olup, beraber koalisyon olarak gelmek olduğunu belirten Akdağ, ''Biz bu senaryoyu daha önce yaşamadık mı? O zaman bizim canımıza okumadılar mı? MHP, DSP ile iktidar olduğu zaman karayolları MHP'de idi. Ne olurdu Tortum'un yollarını yapsalardı. Ama şimdi kaymak gibi yollar, uçak indirsen, uçak iner'' diye konuştu. -''ALEMİ KÖR, SAĞIR, KENDİLERİNİ AKILLI MI SANIYORLAR?''- Bakan Akdağ, o dönemin Sağlık Bakanının da MHP'den olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: ''Bizim halimiz neydi o zaman. Köyümüzde bir hastamız olsa, bir tane ambülans bu köylere gitmezdi. Bir bacımız kanamalı hasta olsa, hastanenin kapısına getirsen ambülans bulabilir miydin? Ambülans bulsan ücret vermeden götürebilir miydin? O zaman bu iktidarda MHP yok muydu? Sağlık Bakanı yok muydu. Ulaştırma Bakanı yok muydu? O çileleri onlar çektirdi bize. Alemi kör, sağır, kendilerini akıllı mı sanıyorlar? Ben seni bir kere daha dener miyim. Onlara verilecek her oy vebaldır. Takım tutar gibi de parti tutamayız. Kim Türk milletinin göğsünü kabartırsa biz onun arkasındayız.'' Bayrağın herkesin bayrağı olduğunu ve ona kimsenin yan bakmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Akdağ, vatanın herkesin vatanı olduğunu, bir karış torağına kimsenin elini dokundurtmayacağını ifade etti. Akdağ, ''Aynı milletin Türk milletiyiz, bu milleti de böldürmez, bu oyunu da kimseye oynatmayız. Onun için milli birlik ve beraberlik projesinin getirdik. Kürt, Türk, Arap, bizim bir ayrımımız var mı? Dedelerimiz beraber şehit olmadılar mı? Biz birbirimizin kardeşiyiz, bu ayrımcılığa asla müsaade etmeyeceğiz. Bu memleket üzerinde ameliyat yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz'' dedi. Bakan Akdağ, konuşmasının ardından, MHP ve Saadet Partisi'nden istifa edip, AK Parti'ye geçenlere rozet taktı.