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Dünya

"Suriye'ye müdahaleyi kabul etmeyiz"  KAHİRE (A.A)

14 Kasım 2011 20:38

-"Suriye'ye müdahaleyi kabul etmeyiz"  KAHİRE (A.A) - 14.11.2011 - Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr, Suriye'ye yönelik dış müdahaleyi kabul etmeyeceklerini söyledi.  Mısır'da yayımlanan bağımsız Yovm El Seba Gazetesi'nin haberine göre Amr, "Suriye için önceliğin birlik olduğunu, bu birliğin her şartta korunması gerektiğini" vurguladı.  Suriye'deki krizin diyalog yolu ile sona erdirilmesini umduklarını ifade eden Amr, Mısır'ın, Suriye'deki sivil ölümlerine karşı olduğunu ve sivil ölümlerinin bir an önce durdurulmasını istediğini kaydetti.  Arap Birliği'nin Suriye'ye karşı aldığı yaptırım kararına Mısır destek vermiş ve kararın oylamasında Suriye aleyhine oy kullanmıştı.

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