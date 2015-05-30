"Suriye'de en az 45 ölü"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi açıklamasında, “Rejime ait helikopterlerden El Bab ve Halep'in

kuzeydoğusundaki bir bölgeye varil bombaları atılması sonucu en az 45 kişi öldü, onlarcası da

yaralandı” denildi.

Örgütün başkanı Rami Abdülrahman, Halep'e atılan bombaların El Şaar semtine isabet ettiğini, tek

bir aileden 8 kişi dahil olmak üzere burada 12 kişinin öldüğünü söyledi.

Diğer 33 sivilin ise bombaların El Bab'taki bir pazar alanına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği

bildirildi. Ölenlerin hepsinin erkek olduğu kaydedildi.

El Bab, Halep'nin 40 kilometre kuzey doğusunda yer alıyor ve terör örgütü IŞİD'in elinde bulunuyor.

Abdülrahman, insanların Cumartesi günleri El Bab'taki pazarda toplandığını, ölü sayısının

bu nedenle

bu kadar yüksek olduğunu belirtti.

Ölenlerin hepsinin erkek olmasının nedeni olarak ise kadınların

IŞİD kontrolündeki alanlarda daha az

hareket özgürlüğüne sahip olması gösterildi.