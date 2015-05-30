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Dünya
Deutsche Welle

"Suriye'de en az 45 ölü"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre, Halep ve yakınlarında Suriye rejimine ait helikopterle atılan varil bombaları en az 45 kişinin ölümüne yol açtı.

30 Mayıs 2015 15:38

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi açıklamasında, “Rejime ait helikopterlerden El Bab ve Halep'in
kuzeydoğusundaki bir bölgeye varil bombaları atılması sonucu en az 45 kişi öldü, onlarcası da
yaralandı” denildi.  

Örgütün başkanı Rami Abdülrahman, Halep'e atılan bombaların El Şaar semtine isabet ettiğini, tek
bir aileden 8 kişi dahil olmak üzere burada 12 kişinin öldüğünü söyledi.

Diğer 33 sivilin ise bombaların El Bab'taki bir pazar alanına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği
bildirildi. Ölenlerin hepsinin erkek olduğu kaydedildi.

El Bab, Halep'nin 40 kilometre kuzey doğusunda yer alıyor ve terör örgütü IŞİD'in elinde bulunuyor.

Abdülrahman, insanların Cumartesi günleri El Bab'taki pazarda toplandığını, ölü sayısının
bu nedenle
bu kadar yüksek olduğunu belirtti.

Ölenlerin hepsinin erkek olmasının nedeni olarak ise kadınların
IŞİD kontrolündeki alanlarda daha az
hareket özgürlüğüne sahip olması gösterildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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