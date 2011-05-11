T24 LogoT24 Logo
Dünya

"SÜRE UZATILMASINI SİYASİ PARTİLER TARTIŞSIN" BAĞDAT (A.A)

11 Mayıs 2011 21:14

-"SÜRE UZATILMASINI SİYASİ PARTİLER TARTIŞSIN" BAĞDAT (A.A) - 11.05.2011 - Irak Başbakanı Nuri el Maliki, önde gelen siyasi partilerden, ABD birliklerinin ülkede kalış süresinin uzatılması konusunu tartışmalarını isteyecek.  Bu yıl sonu itibariyle Irak'tan ayrılmaları gereken ABD birliklerinin ülkede kalma süresinin uzatılmasına daha önce karşı çıkan, ancak bu açıklamasıyla bu olasılığa ilk kez kapıyı aralayan Maliki, böyle bir durumda ABD ile yeni bir güvenlik anlaşması gerekeceğini belirtti. ABD ve Irak arasındaki anlaşma gereği, kalan 47.000 kişilik ABD güçlerinin 31 Aralık'ta tümüyle ülkeden ayrılması gerekiyor.  Bugün gazetecilere bir açıklama yapan Maliki, "Bu, ulusal bir sorun. Bu nedenle tüm siyasi bloklara, şunu tartışmaları çağrısı yapacağım: ABD birliklerinin kalmasını istiyor musunuz? İstiyorsanız sayıları ve yerleri ne olacak? Onların onayını alırsam ben de kalmalarına evet diyeceğim. Reddederlerse, ben de hayır diyeceğim" diye konuştu.  Maliki, siyasi blokların liderlerini bu ay içerisinde, bu konuyu tartışmak üzere toplantıya davet edeceğini belirtti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24