-"SÜRE UZATILMASINI SİYASİ PARTİLER TARTIŞSIN" BAĞDAT (A.A) - 11.05.2011 - Irak Başbakanı Nuri el Maliki, önde gelen siyasi partilerden, ABD birliklerinin ülkede kalış süresinin uzatılması konusunu tartışmalarını isteyecek. Bu yıl sonu itibariyle Irak'tan ayrılmaları gereken ABD birliklerinin ülkede kalma süresinin uzatılmasına daha önce karşı çıkan, ancak bu açıklamasıyla bu olasılığa ilk kez kapıyı aralayan Maliki, böyle bir durumda ABD ile yeni bir güvenlik anlaşması gerekeceğini belirtti. ABD ve Irak arasındaki anlaşma gereği, kalan 47.000 kişilik ABD güçlerinin 31 Aralık'ta tümüyle ülkeden ayrılması gerekiyor. Bugün gazetecilere bir açıklama yapan Maliki, "Bu, ulusal bir sorun. Bu nedenle tüm siyasi bloklara, şunu tartışmaları çağrısı yapacağım: ABD birliklerinin kalmasını istiyor musunuz? İstiyorsanız sayıları ve yerleri ne olacak? Onların onayını alırsam ben de kalmalarına evet diyeceğim. Reddederlerse, ben de hayır diyeceğim" diye konuştu. Maliki, siyasi blokların liderlerini bu ay içerisinde, bu konuyu tartışmak üzere toplantıya davet edeceğini belirtti.